हेल्थ अलर्ट: क्या रोज ज्यादा चावल खाना आपकी डाइट को बना रहा है असंतुलित? जान लीजिए इसके खतरे

1 of 4 चावल खाने से होने वाली समस्याएं - फोटो : Adobe stock







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चावल हमारे दैनिक आहार का अहम हिस्सा है। दाल-चावल हो, राजमा-चावल या कढ़ी-चावल, बहुत से लोगों का खाना इसके बिना अधूरा रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा सफेद चावल खाना आपकी सेहत पर कई तरह से असर डाल सकता है? इससे सिर्फ ब्लड शुगर से ही नहीं, बल्कि वजन बढ़ने और मेटाबॉलिक हेल्थ से जुड़ी कुछ समस्याओं का भी खतरा हो सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि चावल खाना बंद कर देना चाहिए।



असली बात है इसकी मात्रा, चावल के साथ खाए जाने वाले दूसरे खाद्य पदार्थ और आपकी रोजमर्रा की शारीरिक गतिविधि। अगर आप भी रोजाना भरपेट चावल खाते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि ज्यादा चावल खाने से किन स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है?

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2 of 4 डायबिटीज की समस्या - फोटो : Adobe Stock

3 of 4 वजन बढ़ने की समस्या - फोटो : Adobe stock

वजन बढ़ने की आशंका



चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है और इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा चावल खाते हैं और दिनभर में शारीरिक मेहनत से ज्यादा कैलोरी नहीं बर्न कर पा रहे हैं, तो इससे धीरे-धीरे वजन बढ़ सकता है।

अगर आप रोटी या दूसरी चीजों के साथ ज्यादा मात्रा में चावल खाते हैं और शारीरिक गतिविधि कम करते हैं, तो कैलोरी की कुल मात्रा बढ़ सकती है। ध्यान रखें कि वजन बढ़ने की वजह सिर्फ चावल नहीं, बल्कि पूरे दिन का खानपान और गतिविधि का स्तर है।



दूसरे जरूरी पोषक तत्वों की कमी



अगर आपकी थाली में ज्यादातर जगह चावल ही रहता है, तो दाल, सब्जियां, फल और दूसरे साबुत अनाज खाने की मात्रा कम हो सकती है। इससे भोजन में फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों की विविधता घट सकती है।

सफेद चावल में ब्राउन राइस की तुलना में फाइबर और कुछ पोषक तत्व कम होते हैं। इसलिए कभी-कभी सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस या दूसरे साबुत अनाज लेना फायदेमंद हो सकता है।

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4 of 4 चावल खाने के नुकसान - फोटो : Freepik.com