डायबिटीज: क्या प्री-डायबिटीज का मतलब डायबिटीज होना पक्का है? जानिए कैसे दूर कर सकते हैं ये खतरा

डायबिटीज दुनियाभर में तेजी से बढ़ती गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। हाई शुगर वाली ये बीमारी समय के साथ आंखों, किडनी, लिवर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को कम उम्र से ही शुगर को कंट्रोल में रखने वाले उपाय करते रहने की सलाह देते हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, लाइफस्टाइल और खान-पान में सुधार करने के साथ वजन को कंट्रोल में रखने से डायबिटीज के खतरे को कम किया जा सकता है। प्री-डायबिटीज को डायबिटीज की बीमारी का अलार्म तो माना जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायबिटीज होगा ही। पहले प्री-डायबिटीज को समझ लीजिए जब शरीर इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो खून में ग्लूकोज यानी शुगर का स्तर बढ़ने लगता है। जब शुगर बढ़ा तो रहे पर इतना हाई न रहे कि वह टाइप-2 डायबिटीज तक पहुंच जाए तो इस स्थिति को प्री-डायबिटीज कहा जाता है।

प्री-डायबिटीज की पहचान क्या है? मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि प्री-डायबिटीज में अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं नजर आते। हालांकि अगर आपको ज्यादा प्यास लगने, थकान या बार-बार पेशाब लगने जैसी दिक्कतें हो रही हैं तो समय रहते शुगर की जांच करा लेना चाहिए। कुछ अन्य स्थितियां भी हैं तो आपको प्री-डायबिटीज को लेकर अलर्ट हो जाना चाहिए।

प्री-डायबिटीज है तो डायबिटीज से कैसे बचें?



अगर आपको प्री-डायबिटीज है तो जीवनशैली में हल्के-फुल्के बदलाव करके भी डायबिटीज होने के खतरे को कम कर सकते हैं। आपके लिए भूखे रहने या चावल-रोटी पूरी तरह छोड़ देना जरूरी नहीं है। बस भोजन को संतुलित रखें और इसकी मात्रा पर ध्यान रखें।



थाली में हरी सब्जियां, दालें और प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल करें।

मीठे पेय, पैकेट वाले जूस और ज्यादा चीनी वाली चीजें कम खाएं।

साबुत अनाज और फाइबर वाली चीजों को डाइट में प्राथमिकता दें।

जरूरत से ज्यादा खाने और बार-बार बिना स्नैकिंग करने से बचें।



शारीरिक गतिविधि शरीर को इंसुलिन का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करती है। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट तेज चाल से चलने जैसी मध्यम गतिविधि आपके शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकती है। शरीर का वजन 5-7% तक घटाने से भी डायबिटीज के खतरे को कम किया जा सकता है।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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