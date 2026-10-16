हेल्थ टिप्स: सिरदर्द और चक्कर को न समझें मामूली, जानें कब जरूरी है बीपी चेक करना

1 of 4 हाई ब्लड प्रेशर - फोटो : Amarujala.com/AI







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हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन मौजूदा समय में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में लगभग 234 मिलियन (करीब 24 करोड़) लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। इनमें से 11.3% लोगों की आयु 15-49 वर्ष के बीच की है। हाई ब्लड प्रेशर को हृदय रोगों का प्रमुख कारक माना जाता है। यह आपमें हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं सभी लोगों को अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के उपाय करते रहने चाहिए, इसका अक्सर बढ़े रहना गंभीर चिंता का कारण हो सकता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अगर हम सभी सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल और आहार को ही ठीक कर लें तो ब्लड प्रेशर की समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। समय रहते इसके लक्षणों की पहचान कर बचाव के उपाय करने से रोग को गंभीर स्थिति में पहुंचने से बचाया जा सकता है। आइए हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के कारण और बचाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।

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2 of 4 ब्लड प्रेशर की समस्या - फोटो : Freepik.com

हाई ब्लड प्रेशर की समस्या



ब्लड प्रेशर वह दबाव है, जिसके साथ रक्त धमनियों में बहता है। इसकी रीडिंग में दो संख्याएं होती हैं। पहली सिस्टोलिक, जब दिल रक्त पंप करता है, और दूसरी डायस्टोलिक, जब दिल धड़कनों के बीच आराम करता है।

सामान्य तौर पर सिस्टोलिक- 120 मिमी/एचजी और डायस्टोलिक- 80 मिमी/एचजी से कम के ब्लड प्रेशर को सामान्य माना जाता है। हालांकि अगर यह 130/80 मिमी एचजी या उससे अधिक बना रहता है तो यह उच्च रक्तचाप का संकेत हो सकता है। ब्लड प्रेशर वह दबाव है, जिसके साथ रक्त धमनियों में बहता है। इसकी रीडिंग में दो संख्याएं होती हैं। पहली सिस्टोलिक, जब दिल रक्त पंप करता है, और दूसरी डायस्टोलिक, जब दिल धड़कनों के बीच आराम करता है।

3 of 4 थकान-कमजोरी की दिक्कत - फोटो : Freepik.com

हाई ब्लड प्रेशर के इन संकेतों पर दें ध्यान

सिरदर्द और चक्कर आना सिरदर्द या चक्कर आने को कई बार हाई बीपी से जोड़ दिया जाता है, लेकिन ये इसके भरोसेमंद या विशिष्ट लक्षण नहीं हैं। अधिकांश लोगों में उच्च रक्तचाप होने के बावजूद कोई स्पष्ट परेशानी नहीं होती। अगर सिरदर्द अचानक बहुत तेज हो या इसके साथ कमजोरी, बोलने में परेशानी अथवा देखने में बदलाव हो, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

सांस लेने में परेशानी या सीने में दर्द सीने में दर्द और सांस फूलने को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये हृदय या फेफड़ों से जुड़ी गंभीर समस्या के संकेत हो सकते हैं। इन्हें केवल हाई बीपी का लक्षण मानकर घर पर इंतजार न करें। अचानक सीने में दर्द या गंभीर सांस की तकलीफ होने पर आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें।

धुंधला दिखाई देना लगातार अनियंत्रित उच्च रक्तचाप आंखों की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे देखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। हालांकि, धुंधला दिखने के कई अन्य कारण भी होते हैं। अगर अचानक नजर कमजोर हो जाए या देखने में बदलाव के साथ दूसरे गंभीर लक्षण दिखाई दें, तो तत्काल जांच कराएं।

जी मिचलाना, उल्टी जी मिचलाना, उल्टी और बेचैनी कई स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हो सकती हैं। ये अपने आप में हाई बीपी की पुष्टि नहीं करतीं। लेकिन अगर बहुत अधिक रक्तचाप के साथ उल्टी, तेज सिरदर्द, सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी या शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी हो, तो इसे आपात स्थिति मानें।

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