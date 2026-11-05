जानना जरूरी: हाई ब्लड प्रेशर है तो चाय पीने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, क्या इससे भी बढ़ सकती है दिक्कत?

1 of 4 ब्लड प्रेशर - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आपके भी दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है? बिना एक कप चाय पिए सबकुछ अधूरा सा लगता है?



ज्यादातर लोगों के लिए चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जब बात हाई ब्लड प्रेशर की आती है, तो चाय पीने को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या चाय में मौजूद कैफीन ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है? क्या हाई बीपी के मरीजों को इससे पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए?



अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं तो इसके सेहत पर होने वाले प्रभावों को जान लेना बहुत जरूरी है।

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2 of 4 चाय का ब्लड प्रेशर पर असर - फोटो : Amarujala.com/AI

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, हर तरह की चाय का शरीर पर एक जैसा असर नहीं होता। चाय की किस्म, उसमें मौजूद कैफीन की मात्रा और आप कितनी चाय पीते हैं, ये सभी आपकी सेहत को प्रभावित करने वाली हो सकती हैं।



क्या चाय पीने से बढ़ सकता है ब्लड प्रेशर?



चाय में मौजूद कैफीन एक उत्तेजक तत्व है, जो कुछ समय के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, कैफीन के सेवन से कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर 5-10 mmHg तक बढ़ सकता है।



दूसरी तरफ, कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि नियमित रूप से 12 सप्ताह तक ब्लैक टी पीने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में करीब 2-3 mmHg की कमी हो सकती है। ब्लैक टी में मौजूद फ्लेवोनॉयड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स सेहत को लाभ देते हैं और बीपी की समस्या को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

3 of 4 ग्रीन-टी और ब्लैक टी के फायदे - फोटो : Freepik.com

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, चाय और कॉफी में कैफीन और टैनिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इनके सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए। खासतौर पर खाली पेट चाय या कॉफी पीने से बचना चाहिए।

जिन लोगों को नियमित चाय पीने की आदत है और इससे कोई परेशानी नहीं होती, उन्हें इसे पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है।

लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है, उन्हें कैफीन का सेवन कम करना जरूरी है।।

दूध-चीनी वाली चाय के मुकाबले ग्रीन टी और ब्लैक-टी को ज्यादा फायदेमंद माना जा सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और कैटेचिन जैसे तत्व होते हैं। कुछ अध्ययनों में इसके नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर में मामूली सुधार देखा गया है। हालांकि, ग्रीन टी में भी कैफीन होती है, इसलिए इसके भी अधिक सेवन से बचना चाहिए।

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4 of 4 चाय पीने से पहले ध्यान दें जरूरी बातें - फोटो : Amarujala.com/AI