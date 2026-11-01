वेट लॉस: घंटों ट्रेडमिल पर दौड़ने के बाद भी नहीं घट रही चर्बी? तुरंत इन गलतियों पर लगाएं लगाम

1 of 4 वेट लॉस के तरीके - फोटो : Amarujala.com/AI







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पेट के आसपास की चर्बी बढ़ना सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। ये समस्या सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गई है, कम उम्र के लोगों यहां तक कि बच्चों को भी इसका शिकार पाया जा रहा है।



आप रोजाना जिम जाते हैं, ट्रेडमिल पर पसीना बहाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं और इसके बावजूद पेट की चर्बी कम होने का नाम नहीं ले रही है? ऐसे में मन में सवाल आता है कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी वजन क्यों नहीं घट रहा? कई लोग इसकी वजह स्लो मेटाबॉलिज्म को मान लेते हैं तो कुछ लोग अपनी एक्सरसाइज को और बढ़ा देते हैं।



पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी मेहनत के बाद भी पेट कम क्यों नहीं हो रहा? आइए इस बारे में समझते हैं।

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2 of 4 वेट लॉस के लिए क्या करें? - फोटो : Freepik.com

मोटापा और पेट की चर्बी



जिम जाने और शारीरिक मेहनत के बाद भी अगर आपके पेट की चर्बी कम नहीं हो रही है तो इसका एक बड़ा कारण डाइट की गड़बड़ी भी हो सकती है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, वेट लॉस का फॉर्मूला है कि आप जितनी कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, उससे ज्यादा बर्न करें। अगर आप कम कैलोरी बर्न कर पा रहे हैं और उससे ज्यादा कैलोरी खाने-पीने से ले रहे हैं तो वजन कम होना मुश्किल हो सकता है।

कई बार हेल्दी समझकर खाए जाने वाले नट्स, प्रोटीन शेक, स्मूदी भी कैलोरी बढ़ा देती है। इसलिए सिर्फ वर्कआउट करना काफी नहीं है, इसके साथ-साथ आपको खाने पर भी गंभीरता से ध्यान देते रहना चाहिए।

3 of 4 हाई कैलोरी वाली चीजें खाने से नुकसान - फोटो : Freepik.com

हेल्दी फूड के नाम पर बढ़ रही हैं कैलोरी

जिम जाने वाले कई लोग वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक, पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स और एनर्जी बार लेते हैं। ये चीजें अपने आप में खराब नहीं हैं, लेकिन इनकी मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है। नट्स को पौष्टिक माना जाता है, लेकिन उनमें कैलोरी भी काफी अधिक होती है। जरूरत से ज्यादा खाने पर इससे कैलोरी सरप्लस की दिक्कत हो सकती है। वेट लॉस के लिए खान-पान को लेकर सावधान रहना बहुत जरूरी है। नियमित व्यायाम के साथ खाने की प्लेट पर भी गंभीरता से ध्यान देते रहें।

एक्सरसाइज पर भी दें ध्यान

पेट की एक्सरसाइज से पेट की मांसपेशियां मजबूत हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ क्रंचेज या प्लैंक करने से आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। शरीर में फैट कम होने की प्रक्रिया पूरे शरीर में होती है। इसके लिए संतुलित डाइट, नियमित गतिविधि और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का संतुलन बनाना जरूरी है।

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