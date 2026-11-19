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Autism Symptoms In Children: आजकल बच्चों में ऑटिज्म यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (Autism Spectrum Disorder-ASD) को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। यह एक न्यूरोडेवलपमेंटल स्थिति है, जो बच्चे के बातचीत करने, दूसरों से जुड़ने, व्यवहार और सीखने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। कई बार माता-पिता शुरुआती लक्षणों को सामान्य बचपन का व्यवहार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये जानकारी हर किसी के लिए काफी अहम है। इसलिए आइए जानते हैं बच्चों में ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण क्या हैं, इसकी पहचान कैसे होती है और समय पर थेरेपी व सहयोग से बच्चे के विकास में कैसे मदद मिल सकती है।

आजकल बच्चों में ऑटिज्म यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (Autism Spectrum Disorder-ASD) को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। यह एक न्यूरोडेवलपमेंटल स्थिति है, जो बच्चे के बातचीत करने, दूसरों से जुड़ने, व्यवहार और सीखने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। कई बार माता-पिता शुरुआती लक्षणों को सामान्य बचपन का व्यवहार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये जानकारी हर किसी के लिए काफी अहम है। इसलिए आइए जानते हैं बच्चों में ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण क्या हैं, इसकी पहचान कैसे होती है और समय पर थेरेपी व सहयोग से बच्चे के विकास में कैसे मदद मिल सकती है।

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सबसे पहले जानें ऑटिज्म क्या है?



ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोडेवलपमेंटल स्थिति है। इसमें बच्चे के सामाजिक संपर्क, बातचीत और व्यवहार के पैटर्न में अंतर दिखाई दे सकता है। ऑटिज्म को स्पेक्ट्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर बच्चे में इसके लक्षण और जरूरतें अलग-अलग हो सकती हैं। कुछ बच्चों को बातचीत और रोजमर्रा के कामों में ज्यादा मदद की जरूरत होती है, जबकि कुछ बच्चे अपेक्षाकृत स्वतंत्र तरीके से अपनी जिंदगी जी सकते हैं।





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बच्चों में ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण आंखों से संपर्क कम करना

नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया न देना

बोलने में देरी होना

दूसरे बच्चों के साथ खेलने में रुचि कम होना

एक ही काम बार-बार करना

दिनचर्या में बदलाव पसंद न करना

आवाज और रोशनी के प्रति संवेदनशीलता

इशारों से अपनी बात न समझा पाना

खिलौनों से खेलने का अलग तरीका



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किस उम्र में दिखने लगते हैं ऑटिज्म के लक्षण?



ऑटिज्म के संकेत अक्सर शुरुआती बचपन में दिखाई देने लगते हैं। कई बच्चों में 12 से 18 महीने की उम्र के आसपास कुछ संकेत पहचाने जा सकते हैं। आमतौर पर 2 साल की उम्र तक अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा इसका विश्वसनीय आकलन संभव हो सकता है।



ऑटिज्म होने के क्या कारण हैं?



ऑटिज्म का कोई एक निश्चित कारण नहीं है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार इसमें आनुवंशिक और कुछ जैविक एवं पर्यावरणीय कारकों की भूमिका हो सकती है। आनुवंशिक कारण और पारिवारिक इतिहास।

मस्तिष्क के विकास से जुड़े कारक।

गर्भावस्था और जन्म से जुड़े कुछ जोखिम कारक।

ऑटिज्म के संकेत अक्सर शुरुआती बचपन में दिखाई देने लगते हैं। कई बच्चों में 12 से 18 महीने की उम्र के आसपास कुछ संकेत पहचाने जा सकते हैं। आमतौर पर 2 साल की उम्र तक अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा इसका विश्वसनीय आकलन संभव हो सकता है।ऑटिज्म का कोई एक निश्चित कारण नहीं है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार इसमें आनुवंशिक और कुछ जैविक एवं पर्यावरणीय कारकों की भूमिका हो सकती है।

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