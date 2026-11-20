1 of 6 बुफे में खाना खाते समय रखें इन बातों का ध्यान - फोटो : AI







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Buffet Food Safety Tips to Avoid Stomach Problems: शादी का सीजन शुरू होते ही पार्टी और दावतों का दौर भी शुरू हो जाता है। शादी में तरह-तरह के पकवान, मिठाइयां, चाट और स्ट्रीट फूड देखकर हर किसी का मन इन्हें खाने का करता है। लेकिन कई बार शादी में बुफे का खाना खाने के बाद पेट खराब होने, गैस, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसकी एक बड़ी वजह खाने की साफ-सफाई, गलत तरीके से स्टोर करना और लंबे समय तक खुले में रखा भोजन हो सकता है।



खासकर बुफे में कई तरह के व्यंजन एक साथ रखे होते हैं, जिनमें से कुछ सही तापमान पर न रखे जाने के कारण सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ऐसे में शादी की दावत का आनंद लेने के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। इस लेख में जानें बुफे में खाना खाते समय किन 5 जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि फूड पॉइजनिंग और पेट से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सके।

शादी का सीजन शुरू होते ही पार्टी और दावतों का दौर भी शुरू हो जाता है। शादी में तरह-तरह के पकवान, मिठाइयां, चाट और स्ट्रीट फूड देखकर हर किसी का मन इन्हें खाने का करता है। लेकिन कई बार शादी में बुफे का खाना खाने के बाद पेट खराब होने, गैस, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसकी एक बड़ी वजह खाने की साफ-सफाई, गलत तरीके से स्टोर करना और लंबे समय तक खुले में रखा भोजन हो सकता है।

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1. खाना ताजा और गर्म देखकर ही खाएं



शादी के बुफे में खाना खाते समय सबसे पहले उसकी ताजगी पर ध्यान दें। लंबे समय तक खुले में रखा हुआ या ठंडा पड़ चुका भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है। खासकर पनीर, दाल, चावल, नूडल्स और ग्रेवी वाली सब्जियों को सही तापमान पर रखना जरूरी है। इसलिए कोशिश करें कि गर्मागर्म और ताजा परोसा गया खाना ही खाएं। अगर किसी खाने से अजीब गंध आ रही है या उसका रंग और स्वाद सामान्य नहीं लग रहा है, तो उसे खाने से बचें।





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2. सलाद और चटनी खाने में बरतें सावधानी



शादी के बुफे में सलाद, रायता और चटनी का अलग काउंटर होता है। इन चीजों को खाते समय साफ-सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। लंबे समय तक खुले में रखे कटे हुए फल और सब्जियां दूषित हो सकती हैं। वहीं, गर्म वातावरण में रखा रायता और दही भी जल्दी खराब हो सकते हैं। इसलिए साफ तरीके से रखे और ताजा तैयार किए गए सलाद का ही सेवन करें। अगर सलाद या चटनी काफी देर से खुली रखी है, तो उसे खाने से बचना बेहतर है।





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3. एक साथ बहुत ज्यादा खाना न खाएं



बुफे में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन देखकर लोग जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। एक साथ अधिक मात्रा में भोजन करने से पेट भारी होना, गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए प्लेट में उतना ही खाना लें, जितनी आपको जरूरत है। अलग-अलग व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खाना बेहतर है। जल्दबाजी में खाने के बजाय धीरे-धीरे चबाकर भोजन करें। इससे पाचन को भी मदद मिलती है।





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