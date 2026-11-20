Health Risks of Drinking Fridge Water:
नवंबर का महीना शुरू होते ही मौसम में ठंडक बढ़ने लगती है। सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट के कारण लोगों को सर्दी-जुकाम, गले में खराश और खांसी जैसी समस्याएं परेशान करने लगती हैं। ऐसे में खानपान के साथ पानी पीने के तरीके पर भी ध्यान देना जरूरी है। कई लोग सर्दियों की शुरुआत में भी फ्रिज का ठंडा पानी पीना नहीं छोड़ते।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत ठंडा पानी पीने से कुछ लोगों को काफी संवेदनशीलता महसूस हो सकती है? इस लेख में जानें नवंबर में फ्रिज का ठंडा पानी पीने से शरीर पर क्या असर पड़ सकता है।
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खांसी
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गले में हो सकती है परेशानी
सर्दियों में कुछ लोगों को बहुत ठंडा पानी पीने के बाद गले में असहजता या खराश महसूस हो सकती है। खासकर जिन लोगों का गला पहले से संवेदनशील है या जिन्हें सर्दी-जुकाम की समस्या है, उन्हें फ्रिज का बेहद ठंडा पानी पीने से परेशानी हो सकती है। ऐसे में सामान्य तापमान या हल्का गुनगुना पानी पीना आरामदायक विकल्प हो सकता है। हालांकि, ठंडा पानी सीधे वायरल संक्रमण या गले के इंफेक्शन का कारण नहीं बनता।
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दांत
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दांतों में बढ़ सकती है झनझनाहट
अगर आपके दांत पहले से संवेदनशील हैं, तो फ्रिज का बहुत ठंडा पानी पीने से दांतों में तेज झनझनाहट महसूस हो सकती है। दांतों की ऊपरी परत यानी इनेमल कमजोर होने या मसूड़ों के पीछे हटने की स्थिति में ठंडी चीजें दर्द पैदा कर सकती हैं। अगर ठंडा पानी पीते ही बार-बार दांतों में दर्द होता है, तो डेंटिस्ट से जांच करवाना बेहतर है।
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पाचन
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पाचन में हो सकती है असहजता
कुछ लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ठंडा पानी पीने से पेट में असहजता महसूस हो सकती है। खासकर जिन लोगों को पहले से पेट फूलने या संवेदनशील पाचन तंत्र की समस्या है, उन्हें ऐसा अनुभव हो सकता है। हालांकि, इस बात के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं कि ठंडा पानी सामान्य रूप से पाचन प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अपनी सुविधा और शरीर की प्रतिक्रिया के अनुसार पानी का तापमान चुनें।
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सिरदर्द
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सिर में हो सकता है अचानक दर्द
क्या आपने कभी बहुत ठंडा पानी तेजी से पीने के बाद माथे या सिर में अचानक दर्द महसूस किया है? इसे ब्रेन फ्रीज या कोल्ड स्टिमुलस हेडेक कहा जाता है। बहुत ठंडी चीजें तेजी से खाने या पीने पर कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है। यह आमतौर पर थोड़े समय में अपने आप ठीक हो जाता है। इससे बचने के लिए बहुत ठंडा पानी धीरे-धीरे पिएं।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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