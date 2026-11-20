1 of 5 Drinking Cold Water in Winter - फोटो : AI







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Health Risks of Drinking Fridge Water: नवंबर का महीना शुरू होते ही मौसम में ठंडक बढ़ने लगती है। सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट के कारण लोगों को सर्दी-जुकाम, गले में खराश और खांसी जैसी समस्याएं परेशान करने लगती हैं। ऐसे में खानपान के साथ पानी पीने के तरीके पर भी ध्यान देना जरूरी है। कई लोग सर्दियों की शुरुआत में भी फ्रिज का ठंडा पानी पीना नहीं छोड़ते।



लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत ठंडा पानी पीने से कुछ लोगों को काफी संवेदनशीलता महसूस हो सकती है? इस लेख में जानें नवंबर में फ्रिज का ठंडा पानी पीने से शरीर पर क्या असर पड़ सकता है।



नवंबर का महीना शुरू होते ही मौसम में ठंडक बढ़ने लगती है। सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट के कारण लोगों को सर्दी-जुकाम, गले में खराश और खांसी जैसी समस्याएं परेशान करने लगती हैं। ऐसे में खानपान के साथ पानी पीने के तरीके पर भी ध्यान देना जरूरी है। कई लोग सर्दियों की शुरुआत में भी फ्रिज का ठंडा पानी पीना नहीं छोड़ते।

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2 of 5 खांसी - फोटो : Freepik.com

गले में हो सकती है परेशानी



सर्दियों में कुछ लोगों को बहुत ठंडा पानी पीने के बाद गले में असहजता या खराश महसूस हो सकती है। खासकर जिन लोगों का गला पहले से संवेदनशील है या जिन्हें सर्दी-जुकाम की समस्या है, उन्हें फ्रिज का बेहद ठंडा पानी पीने से परेशानी हो सकती है। ऐसे में सामान्य तापमान या हल्का गुनगुना पानी पीना आरामदायक विकल्प हो सकता है। हालांकि, ठंडा पानी सीधे वायरल संक्रमण या गले के इंफेक्शन का कारण नहीं बनता।





3 of 5 दांत - फोटो : Adobe Stock

दांतों में बढ़ सकती है झनझनाहट



अगर आपके दांत पहले से संवेदनशील हैं, तो फ्रिज का बहुत ठंडा पानी पीने से दांतों में तेज झनझनाहट महसूस हो सकती है। दांतों की ऊपरी परत यानी इनेमल कमजोर होने या मसूड़ों के पीछे हटने की स्थिति में ठंडी चीजें दर्द पैदा कर सकती हैं। अगर ठंडा पानी पीते ही बार-बार दांतों में दर्द होता है, तो डेंटिस्ट से जांच करवाना बेहतर है।





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4 of 5 पाचन - फोटो : adobe stock images

पाचन में हो सकती है असहजता



कुछ लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ठंडा पानी पीने से पेट में असहजता महसूस हो सकती है। खासकर जिन लोगों को पहले से पेट फूलने या संवेदनशील पाचन तंत्र की समस्या है, उन्हें ऐसा अनुभव हो सकता है। हालांकि, इस बात के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं कि ठंडा पानी सामान्य रूप से पाचन प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अपनी सुविधा और शरीर की प्रतिक्रिया के अनुसार पानी का तापमान चुनें।





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5 of 5 सिरदर्द - फोटो : Freepik.com