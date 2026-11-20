Nighttime Cough Relief:
सर्दियों के मौसम में खांसी और गले में खराश की समस्या काफी आम हो जाती है। कई लोगों को दिन के मुकाबले रात में ज्यादा खांसी परेशान करती है। इसकी वजह से बार-बार नींद खुलती है और गले में जलन के साथ बेचैनी महसूस होती है। ऐसे में लोग खांसी से राहत पाने के लिए कई तरह की दवाइयों और घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले एक चम्मच शहद खाने से रात में होने वाली खांसी को शांत करने में मदद मिल सकती है? शहद गले को आराम पहुंचाने और खराश कम करने में सहायक हो सकता है। इस लेख में जानें रात में खांसी आने के कारण, सोने से पहले शहद खाने के फायदे, इसके सेवन का सही तरीका और खांसी से राहत पाने के अन्य आसान उपाय।
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रात में खांसी ज्यादा आने के 5 बड़े कारण
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रात में खांसी से राहत दिला सकता है 1 चम्मच शहद
शहद को लंबे समय से खांसी और गले की खराश के घरेलू उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसकी गाढ़ी बनावट गले की अंदरूनी सतह पर एक परत बना सकती है, जिससे जलन और खराश में अस्थायी आराम मिल सकता है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि शहद बच्चों में रात की खांसी की गंभीरता और उसकी वजह से होने वाली परेशानी को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि, वयस्कों में इसके प्रभाव को लेकर प्रमाण सीमित हैं।
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रात में खांसी ज्यादा आने के 5 बड़े कारण
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कैसे करें सेवन?
- सोने से पहले एक चम्मच शहद ले सकते हैं।
- चाहें तो इसे हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर पी सकते हैं।
- बहुत गर्म पानी में शहद मिलाने की जरूरत नहीं है।
- शहद का अधिक मात्रा में सेवन करने से बचें, क्योंकि इसमें प्राकृतिक शुगर होती है।
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रात में खांसी ज्यादा आने के 5 बड़े कारण
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रात में खांसी ज्यादा आने के 5 बड़े कारण
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- सर्दी-जुकाम या एलर्जी के कारण नाक में बनने वाला म्यूकस गले के पीछे जमा होने लगता है। इसे पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। लेटने पर यह परेशानी बढ़ सकती है और बार-बार खांसी आने लगती है।
- सर्दियों में वायरल संक्रमण के कारण गले में सूजन और जलन हो सकती है। इसकी वजह से रात में खांसी ज्यादा परेशान कर सकती है।
- कुछ लोगों को रात में लेटने पर पेट का एसिड भोजन नली की तरफ आने लगता है। इससे गले में जलन, खट्टी डकार और सूखी खांसी की समस्या हो सकती है।
- अस्थमा के मरीजों को रात और सुबह के समय खांसी, सांस लेने में परेशानी और सीने में जकड़न महसूस हो सकती है।
- बेडशीट, तकिए, गद्दे और कमरे में मौजूद धूल के कण एलर्जी की वजह बन सकते हैं। इससे गले में खुजली, छींक और रात में खांसी की समस्या बढ़ सकती है।
नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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