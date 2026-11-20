1 of 4 रात में खांसी ज्यादा आने के 5 बड़े कारण - फोटो : AI







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Nighttime Cough Relief: सर्दियों के मौसम में खांसी और गले में खराश की समस्या काफी आम हो जाती है। कई लोगों को दिन के मुकाबले रात में ज्यादा खांसी परेशान करती है। इसकी वजह से बार-बार नींद खुलती है और गले में जलन के साथ बेचैनी महसूस होती है। ऐसे में लोग खांसी से राहत पाने के लिए कई तरह की दवाइयों और घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं।



लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले एक चम्मच शहद खाने से रात में होने वाली खांसी को शांत करने में मदद मिल सकती है? शहद गले को आराम पहुंचाने और खराश कम करने में सहायक हो सकता है। इस लेख में जानें रात में खांसी आने के कारण, सोने से पहले शहद खाने के फायदे, इसके सेवन का सही तरीका और खांसी से राहत पाने के अन्य आसान उपाय।



सर्दियों के मौसम में खांसी और गले में खराश की समस्या काफी आम हो जाती है। कई लोगों को दिन के मुकाबले रात में ज्यादा खांसी परेशान करती है। इसकी वजह से बार-बार नींद खुलती है और गले में जलन के साथ बेचैनी महसूस होती है। ऐसे में लोग खांसी से राहत पाने के लिए कई तरह की दवाइयों और घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं।

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रात में खांसी से राहत दिला सकता है 1 चम्मच शहद



शहद को लंबे समय से खांसी और गले की खराश के घरेलू उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसकी गाढ़ी बनावट गले की अंदरूनी सतह पर एक परत बना सकती है, जिससे जलन और खराश में अस्थायी आराम मिल सकता है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि शहद बच्चों में रात की खांसी की गंभीरता और उसकी वजह से होने वाली परेशानी को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि, वयस्कों में इसके प्रभाव को लेकर प्रमाण सीमित हैं।





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कैसे करें सेवन? सोने से पहले एक चम्मच शहद ले सकते हैं।

चाहें तो इसे हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर पी सकते हैं।

बहुत गर्म पानी में शहद मिलाने की जरूरत नहीं है।

शहद का अधिक मात्रा में सेवन करने से बचें, क्योंकि इसमें प्राकृतिक शुगर होती है।



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