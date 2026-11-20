1 of 6 बच्चों को सर्दी-जुकाम से बचाने के लिए क्या खिलाएं? - फोटो : AI







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Best Foods to Boost Children's Immunity: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बच्चों में सर्दी-जुकाम, खांसी और गले में खराश जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। खासकर छोटे बच्चों को मौसम में बदलाव के कारण बार-बार संक्रमण होने की आशंका रहती है। कई बार माता-पिता बच्चों को सर्दी-जुकाम से बचाने के लिए दवाइयों और घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं, लेकिन बच्चों की डाइट पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है।



दरअसल, बच्चों के शारीरिक विकास और इम्युनिटी को मजबूत बनाए रखने में पौष्टिक खानपान अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में सर्दियों के दौरान बच्चों की डाइट में कुछ खास चीजें शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। इस लेख में जानें बच्चों को सर्दी-जुकाम से बचाने और उनकी इम्युनिटी बेहतर रखने के लिए कौन-सी 5 चीजें खिलानी चाहिए।

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बच्चों में सर्दी-जुकाम, खांसी और गले में खराश जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। खासकर छोटे बच्चों को मौसम में बदलाव के कारण बार-बार संक्रमण होने की आशंका रहती है। कई बार माता-पिता बच्चों को सर्दी-जुकाम से बचाने के लिए दवाइयों और घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं, लेकिन बच्चों की डाइट पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है।

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1. संतरा और आंवला



सर्दियों में बच्चों की डाइट में संतरा और आंवला शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। इन दोनों में विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सामान्य रूप से काम करने में मदद करता है।





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2. बादाम और अखरोट



बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। बादाम और अखरोट में हेल्दी फैट, प्रोटीन, विटामिन E और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। सर्दियों में बच्चों को सीमित मात्रा में बादाम और अखरोट दिए जा सकते हैं।





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3. हरी पत्तेदार सब्जियां



सर्दियों में बाजार में पालक, मेथी, सरसों और बथुआ जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं। इनमें विटामिन A, विटामिन C, फोलेट, आयरन और अन्य जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये बच्चों की ग्रोथ, आंखों की सेहत और इम्यून सिस्टम के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी हैं।





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