1 of 4 कैंसर का बढ़ता खतरा और इसकी जांच - फोटो : Amarujala.com/AI







Link Copied



कैंसर वैश्विक स्तर पर मृत्यु के सबसे बड़े कारणों में से एक है। इससे हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 'ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी' के अनुमानों के अनुसार, भारत में हर साल कैंसर से लगभग 9 लाख मौतें होती हैं, और साथ ही करीब 15.6 लाख नए मामले सामने आते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि ये बीमारी असल में किस स्तर तक हमारे लिए खतरा है।



कैंसर का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में डर बैठ जाता है। भले ही मेडिकल साइंस की प्रगति और कारगर दवाओं ने इसके इलाज को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है, फिर भी इस बीमारी को लेकर लोगों के बीच खौफ अब भी बरकरार है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कई बार शुरुआती दौर में कैंसर के लक्षण दिखाई नहीं देते और जब तक बीमारी का पता चलता है, तब तक ये शरीर में फैल चुकी होती है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, कैंसर का अगर समय पर पता चल जाए तो इसका इलाज और जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि फिर कैसे जाना जाए कि कहीं आप भी तो इस जानलेवा बीमारी का शिकार नहीं हैं?

Trending Videos

2 of 4 कैंसर के बढ़ते खतरे - फोटो : Adobe Stock

कैंसर का बढ़ता खतरा



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कैंसर का खतरा सभी उम्र के लोगों में बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसके लक्षणों पर गंभीरता से ध्यान देते रहना चाहिए। वैसे तो जांच में कैंसर के लक्षण सामने आने से पहले ही शरीर में होने वाले असामान्य बदलावों से इसका पता लगाया जा सकता है। समय पर कैंसर का पता चल जाने से इलाज शुरू करने का मौका मिल सकता है।



आइए जानते हैं कौन से टेस्ट की मदद से कैंसर का पता लगाया जा सकता है?

3 of 4 ब्रेस्ट कैंसर की जांच - फोटो : Adobe Stock

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 फेफड़े का कैंसर - फोटो : Adobe Stock