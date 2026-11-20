कैंसर वैश्विक स्तर पर मृत्यु के सबसे बड़े कारणों में से एक है। इससे हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 'ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी' के अनुमानों के अनुसार, भारत में हर साल कैंसर से लगभग 9 लाख मौतें होती हैं, और साथ ही करीब 15.6 लाख नए मामले सामने आते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि ये बीमारी असल में किस स्तर तक हमारे लिए खतरा है।
कैंसर का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में डर बैठ जाता है। भले ही मेडिकल साइंस की प्रगति और कारगर दवाओं ने इसके इलाज को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है, फिर भी इस बीमारी को लेकर लोगों के बीच खौफ अब भी बरकरार है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कई बार शुरुआती दौर में कैंसर के लक्षण दिखाई नहीं देते और जब तक बीमारी का पता चलता है, तब तक ये शरीर में फैल चुकी होती है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, कैंसर का अगर समय पर पता चल जाए तो इसका इलाज और जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि फिर कैसे जाना जाए कि कहीं आप भी तो इस जानलेवा बीमारी का शिकार नहीं हैं?
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कैंसर के बढ़ते खतरे
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कैंसर का बढ़ता खतरा
स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कैंसर का खतरा सभी उम्र के लोगों में बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसके लक्षणों पर गंभीरता से ध्यान देते रहना चाहिए। वैसे तो जांच में कैंसर के लक्षण सामने आने से पहले ही शरीर में होने वाले असामान्य बदलावों से इसका पता लगाया जा सकता है। समय पर कैंसर का पता चल जाने से इलाज शुरू करने का मौका मिल सकता है।
आइए जानते हैं कौन से टेस्ट की मदद से कैंसर का पता लगाया जा सकता है?
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ब्रेस्ट कैंसर की जांच
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मैमोग्राफी टेस्ट
- मैमोग्राफी, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला एक्स-रे टेस्ट है। इसमें कम मात्रा में एक्स-रे की मदद से स्तनों की तस्वीरें ली जाती हैं। इससे ऐसी छोटी गांठ या असामान्य बदलाव भी दिखाई दे सकते हैं, जिन्हें हाथ से महसूस करना संभव नहीं होता। बढ़ती उम्र की महिलाओं और ब्रेस्ट कैंसर के अधिक जोखिम वाली महिलाओं को डॉक्टर की सलाह पर ये टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए।
पैप स्मीयर और एचपीवी टेस्ट
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फेफड़े का कैंसर
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एफआईटी और कोलोनोस्कोपी टेस्ट
- एफआईटी टेस्ट में स्टूल के सैंपल में छिपे खून की जांच की जाती है। यह बड़ी आंत और मलाशय के कैंसर की स्क्रीनिंग में मददगार हो सकता है। वहीं, कोलोनोस्कोपी में कैमरे वाली पतली ट्यूब से बड़ी आंत के अंदर देखा जाता है। इससे कैंसर से पहले बनने वाले पॉलीप्स का भी पता लगाया जा सकता है।
लो-डोज सीटी स्कैन टेस्ट
- लो-डोज सीटी स्कैन फेफड़ों के कैंसर की शुरुआती स्क्रीनिंग में मददगार माना जाता होता है। इसमें कम रेडिएशन की मदद से फेफड़ों की विस्तृत तस्वीरें ली जाती हैं। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए जरूरी है, जो लंबे समय तक धूम्रपान का शिकार रहे है। गौरतलब है कि फेफड़ों का कैंसर वैश्विक स्तर पर मृत्यु के प्रमुख कारकों में से एक रहा है, इससे हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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