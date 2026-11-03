दिवाली 2026: बिना पुताई के भी चमक उठेगा आपका घर, अपनाएं सजावट के ये 10 आसान तरीके

1 of 6 सजावट के ये 10 आसान तरीके - फोटो : AI







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Diwali Home Decoration Ideas: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही हर कोई अपने घर को खूबसूरत और आकर्षक बनाने की तैयारी में जुट जाता है। इस मौके पर लोग घर की साफ-सफाई से लेकर रंगाई-पुताई और सजावट तक पर खास ध्यान देते हैं। लेकिन कई बार समय की कमी या बजट कम होने की वजह से घर में पुताई करवाना संभव नहीं हो पाता। अगर इस बार आपके घर में भी पुताई नहीं हुई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।



आप बिना पेंट करवाए भी अपने घर को एकदम नया और शानदार लुक दे सकते हैं। इस लेख में जानें Diwali Home Decoration Ideas के तहत घर सजाने के 10 आसान और बजट फ्रेंडली तरीके। इनकी मदद से आप दीवारों, दरवाजों, बालकनी और लिविंग रूम को खूबसूरती से सजा सकते हैं। तो आइए जानते हैं बिना पुताई के घर को सजाने के शानदार तरीके।



दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही हर कोई अपने घर को खूबसूरत और आकर्षक बनाने की तैयारी में जुट जाता है। इस मौके पर लोग घर की साफ-सफाई से लेकर रंगाई-पुताई और सजावट तक पर खास ध्यान देते हैं। लेकिन कई बार समय की कमी या बजट कम होने की वजह से घर में पुताई करवाना संभव नहीं हो पाता। अगर इस बार आपके घर में भी पुताई नहीं हुई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।

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1. खूबसूरत वॉल स्टिकर लगाएं



अगर आपके घर की दीवारें पुरानी या फीकी नजर आ रही हैं, तो आप उन पर खूबसूरत वॉल स्टिकर लगा सकते हैं। बाजार में फूलों, पत्तियों, धार्मिक डिजाइन और आकर्षक पैटर्न वाले कई तरह के स्टिकर मिलते हैं। इन्हें लगाने से दीवारों को बिना पेंट करवाए नया लुक मिल सकता है।



2. नए और रंग-बिरंगे पर्दे लगाएं



दिवाली पर घर को सजाने के लिए पर्दे बदलना एक आसान तरीका है। आप लिविंग रूम और बेडरूम में गोल्डन, रेड, क्रीम या मैरून रंग के पर्दे लगा सकते हैं। खूबसूरत पर्दे कमरे की पूरी सजावट को बदल देते हैं और घर को फेस्टिव लुक देते हैं।





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3. LED फेयरी लाइट्स से सजाएं घर



LED फेयरी लाइट्स दिवाली की सजावट का खास हिस्सा होती हैं। आप इन्हें दीवारों, खिड़कियों, दरवाजों और बालकनी में लगा सकते हैं। गर्म पीली रोशनी वाली लाइट्स घर को बेहद खूबसूरत और रोशन लुक देती हैं।



4. दीवारों पर फोटो फ्रेम लगाएं



दीवारों को आकर्षक बनाने के लिए खूबसूरत फोटो फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। परिवार की तस्वीरें, भगवान की तस्वीरें या आर्टवर्क वाले फ्रेम दीवारों की खूबसूरती बढ़ाते हैं। अलग-अलग आकार के फोटो फ्रेम को एक साथ लगाकर गैलरी वॉल भी बना सकते हैं।





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5. फूलों और तोरण से सजाएं मुख्य दरवाजा



दिवाली पर घर के मुख्य दरवाजे को सजाना बेहद खास माना जाता है। इसके लिए आप गेंदे के फूलों की माला, आम के पत्तों का तोरण और रंग-बिरंगे बंदनवार लगा सकते हैं। इससे घर का प्रवेश द्वार बेहद सुंदर दिखाई देगा।



6. खूबसूरत रंगोली बनाएं



दिवाली की सजावट रंगोली के बिना अधूरी लगती है। आप घर के मुख्य दरवाजे या आंगन में रंग-बिरंगे रंगों, फूलों और दीयों से सुंदर रंगोली बना सकते हैं। कम जगह में भी छोटी और आकर्षक रंगोली तैयार की जा सकती है।



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