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दिवाली 2026: बिना पुताई के भी चमक उठेगा आपका घर, अपनाएं सजावट के ये 10 आसान तरीके

Tue, 03 Nov 2026 03:40 PM IST
श्रुति गौड़ लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Tue, 03 Nov 2026 03:40 PM IST
सार

Diwali Home Decoration Ideas: अगर इस बार आपके घर में पुताई नहीं हुई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिना पेंट करवाए भी अपने घर को बेहद सुंदर और नया लुक दे सकते हैं। इस लेख में जानें बिना पुताई के घर को सजाने के 10 आसान और बजट फ्रेंडली तरीके

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Diwali Home Decoration Ideas Without Painting – Easy Ways to Decorate Your Home
सजावट के ये 10 आसान तरीके - फोटो : AI
Diwali Home Decoration Ideas: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही हर कोई अपने घर को खूबसूरत और आकर्षक बनाने की तैयारी में जुट जाता है। इस मौके पर लोग घर की साफ-सफाई से लेकर रंगाई-पुताई और सजावट तक पर खास ध्यान देते हैं। लेकिन कई बार समय की कमी या बजट कम होने की वजह से घर में पुताई करवाना संभव नहीं हो पाता। अगर इस बार आपके घर में भी पुताई नहीं हुई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 


आप बिना पेंट करवाए भी अपने घर को एकदम नया और शानदार लुक दे सकते हैं। इस लेख में जानें Diwali Home Decoration Ideas के तहत घर सजाने के 10 आसान और बजट फ्रेंडली तरीके। इनकी मदद से आप दीवारों, दरवाजों, बालकनी और लिविंग रूम को खूबसूरती से सजा सकते हैं। तो आइए जानते हैं बिना पुताई के घर को सजाने के शानदार तरीके।

 
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Diwali Home Decoration Ideas Without Painting – Easy Ways to Decorate Your Home
सजावट के ये 10 आसान तरीके - फोटो : AI
 1. खूबसूरत वॉल स्टिकर लगाएं

अगर आपके घर की दीवारें पुरानी या फीकी नजर आ रही हैं, तो आप उन पर खूबसूरत वॉल स्टिकर लगा सकते हैं। बाजार में फूलों, पत्तियों, धार्मिक डिजाइन और आकर्षक पैटर्न वाले कई तरह के स्टिकर मिलते हैं। इन्हें लगाने से दीवारों को बिना पेंट करवाए नया लुक मिल सकता है।

2. नए और रंग-बिरंगे पर्दे लगाएं

दिवाली पर घर को सजाने के लिए पर्दे बदलना एक आसान तरीका है। आप लिविंग रूम और बेडरूम में गोल्डन, रेड, क्रीम या मैरून रंग के पर्दे लगा सकते हैं। खूबसूरत पर्दे कमरे की पूरी सजावट को बदल देते हैं और घर को फेस्टिव लुक देते हैं।

 
Diwali Home Decoration Ideas Without Painting – Easy Ways to Decorate Your Home
सजावट के ये 10 आसान तरीके - फोटो : AI
3. LED फेयरी लाइट्स से सजाएं घर

LED फेयरी लाइट्स दिवाली की सजावट का खास हिस्सा होती हैं। आप इन्हें दीवारों, खिड़कियों, दरवाजों और बालकनी में लगा सकते हैं। गर्म पीली रोशनी वाली लाइट्स घर को बेहद खूबसूरत और रोशन लुक देती हैं।

4. दीवारों पर फोटो फ्रेम लगाएं

दीवारों को आकर्षक बनाने के लिए खूबसूरत फोटो फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। परिवार की तस्वीरें, भगवान की तस्वीरें या आर्टवर्क वाले फ्रेम दीवारों की खूबसूरती बढ़ाते हैं। अलग-अलग आकार के फोटो फ्रेम को एक साथ लगाकर गैलरी वॉल भी बना सकते हैं।

 
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सजावट के ये 10 आसान तरीके - फोटो : AI
 5. फूलों और तोरण से सजाएं मुख्य दरवाजा

दिवाली पर घर के मुख्य दरवाजे को सजाना बेहद खास माना जाता है। इसके लिए आप गेंदे के फूलों की माला, आम के पत्तों का तोरण और रंग-बिरंगे बंदनवार लगा सकते हैं। इससे घर का प्रवेश द्वार बेहद सुंदर दिखाई देगा।

  6. खूबसूरत रंगोली बनाएं

दिवाली की सजावट रंगोली के बिना अधूरी लगती है। आप घर के मुख्य दरवाजे या आंगन में रंग-बिरंगे रंगों, फूलों और दीयों से सुंदर रंगोली बना सकते हैं। कम जगह में भी छोटी और आकर्षक रंगोली तैयार की जा सकती है।
 
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सजावट के ये 10 आसान तरीके - फोटो : AI

 7. डेकोरेटिव मिरर और वॉल हैंगिंग लगाएं

अगर दीवारों पर पुताई नहीं हुई है, तो उन्हें सजाने के लिए डेकोरेटिव मिरर और वॉल हैंगिंग का इस्तेमाल करें। मेटल, लकड़ी और पारंपरिक डिजाइन वाले मिरर घर को खूबसूरत लुक देते हैं। वहीं रंगीन वॉल हैंगिंग दीवारों की खाली जगह को आकर्षक बना सकती हैं।

 8. खूबसूरत कुशन कवर और बेडशीट बदलें

घर की सजावट में सोफा और बेड की भी अहम भूमिका होती है। दिवाली पर पुराने कुशन कवर और बेडशीट बदलकर नए फेस्टिव डिजाइन वाले कवर इस्तेमाल करें। गोल्डन, रेड, ऑरेंज और मैरून रंग के कुशन कवर घर को शानदार लुक दे सकते हैं।

 
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