अमिताभ बच्चन कभी करते थे 500 रुपये की नौकरी और आज है करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी कारों से लेकर इन आलीशान घरों के हैं मालिक

{"_id":"603f78e235af5d7117527a30","slug":"amitabh-bachchan-lifestyle-net-worth-car-house-diet-and-property","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0905\u092e\u093f\u0924\u093e\u092d \u092c\u091a\u094d\u091a\u0928 \u0915\u092d\u0940 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0925\u0947 500 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947 \u0915\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u0940 \u0914\u0930 \u0906\u091c \u0939\u0948 \u0915\u0930\u094b\u0921\u093c\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u0902\u092a\u0924\u094d\u0924\u093f, \u0932\u0917\u094d\u091c\u0930\u0940 \u0915\u093e\u0930\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0907\u0928 \u0906\u0932\u0940\u0936\u093e\u0928 \u0918\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u092e\u093e\u0932\u093f\u0915","category":{"title":"Lifestyle","title_hn":"\u0932\u093e\u0907\u092b \u0938\u094d\u091f\u093e\u0907\u0932","slug":"lifestyle"}}

Amitabh Bachchan with his new Mercedes-Benz S-Class - फोटो : Facebook/Auto Hangar Mercedes Benz