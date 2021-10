Sarkari Naukri 2021: इस सप्ताह में खत्म हो रही इन चार बड़ी सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन की समय-सीमा, यहां जानिए सबकी डिटेल

{"_id":"6164527a8ebc3e05c60f1915","slug":"top-govt-job-openings-to-apply-in-this-week-know-the-details-of-all-in-one-here-sarkari-naukri-update","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Sarkari Naukri 2021: इस सप्ताह में खत्म हो रही इन चार बड़ी सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन की समय-सीमा, यहां जानिए सबकी डिटेल","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

जॉब डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Mon, 11 Oct 2021 08:34 PM IST

1 of 5

Top Govt Job Openings to apply in this week : कोरोना महामारी के कारण अनिश्चिता भरे वर्तमान दौर में सरकारी नौकरी कौन नहीं करना चाहता है। सभी को किसी बात का इंतजार है तो वह है वक्त पर सही और सटीक जानकारी एवं मार्गदर्शन मिलने का। अगर आप सरकारी क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यह विशेष खबरआपके लिए बेहद अहम है। केंद्र और राज्य सरकारों के कुछ विभागों, सरकारी निगमों, आयोग और कंपनियों में इस सप्ताह कईं भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया बंद कर होने वाली हैं, तो वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां भी अपने हजारों नौकरियों की पेशकश कर रही है। इनमें राज्य लोक सेवा आयोगों से लेकर, शिक्षक भर्ती बोर्ड की भर्तियां भी हैं तो देश की दिग्गज तेल एवं गैस कंपनी की बड़े स्तर पर भर्ती की भी जानकारी है। यहां इस खबर में सभी सरकारी भर्तियों का जानकारी दी गई है, जहां आप इस सप्ताह में आवेदन कर सकते हैं, तो फिर देर किस बात की तुरंत आगे कि स्लाइड पढ़ें और अपने योग्यता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सरकारी नौकरियों के लिए आज ही आवेदन करें ...