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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   HPRCA Assistant Staff Nurse Admit Card 2026 Released, Exam on September 25

एचपीआरसीए: हिमाचल सहायक स्टाफ नर्स परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, कब होगा एग्जाम? देखें पूरा शेड्यूल

Sun, 20 Sep 2026 03:47 PM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Sun, 20 Sep 2026 03:47 PM IST
सार

एचपीआरसीए ने सहायक स्टाफ नर्स परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा 25 सितंबर 2026 को सीबीटी मोड में होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

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HPRCA Assistant Staff Nurse Admit Card 2026 Released, Exam on September 25
Admit Card (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स (Adobe Stock)

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) की ओर से सहायक स्टाफ नर्स भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा 25 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के माध्यम से होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे।

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एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए जरूरी दस्तावेज है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए इसका प्रिंटआउट साथ ले जाना होगा। इस भर्ती अभियान के जरिए एचपीआरसीए सहायक स्टाफ नर्स के कुल 780 रिक्त पदों को भरेगा। परीक्षा 25 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) होगी।

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एडमिट कार्ड पर इन विवरणों को करें चेक

एचपीआरसीए असिस्टेंट स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड 2026 में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, पंजीकरण/आवेदन संख्या, परीक्षा का नाम, परीक्षा का समय, विषय का नाम और कोड, परीक्षा केंद्र का नाम व कोड, उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर जैसी अहम जानकारी दर्ज होगी। परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में दिए गए सभी विवरण ध्यान से जांच लेने चाहिए।

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परीक्षा केंद्र पर ये दस्तावेज साथ ले जाएं

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एचपीआरसीए सहायक स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड 2026 की प्रिंटेड कॉपी और एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना होगा। इसके अलावा, कॉल लेटर में बताए गए किसी अन्य जरूरी दस्तावेज को भी साथ रखना होगा। उम्मीदवारों को निर्देशानुसार पासपोर्ट आकार की फोटो भी लगानी होगी।


फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट का उपयोग किया जा सकता है। निर्धारित दस्तावेज नहीं होने पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है।

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

  • एचपीआरसीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएं।
  • सहायक स्टाफ नर्स (पोस्ट कोड 26044) परीक्षा के एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर खुलने वाली पीडीएफ में दिए गए डाउनलोड लिंक को चुनें।
  • “एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें” पर क्लिक करें।
  • अपना एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
  • एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

इन गाइडलाइंस का करें पालन

  • परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी जरूर लेकर जाएं।
  • एक मूल और वैध फोटो पहचान पत्र साथ रखें।
  • एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले केंद्र पर पहुंचें।
  • मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न ले जाएं।
  • परीक्षा केंद्र पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें।
  • परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और निगरानी कर्मचारियों के निर्देश मानें।
  • एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी को परीक्षा से पहले ध्यान से जांच लें।
  • किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने से बचें।
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