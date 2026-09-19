10वीं-12वीं पास के लिए मौका: दक्षिणी रेलवे में स्काउट्स एंड गाइड्स कोटे से भर्ती, इस तारीख से भरें फॉर्म

क्या है आवेदन के लिए योग्यता?

लेवल-2 के पदों के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। एससी, एसटी और पूर्व सैनिकों के लिए 50% अंक अनिवार्य नहीं हैं। तकनीशियन पदों के लिए मैट्रिक के साथ अप्रेंटिसशिप या एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई भी मान्य है।



लेवल-1 के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा आईटीआई, एनसीवीटी का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC), 10वीं के साथ NAC या 10वीं के साथ आईटीआई की योग्यता वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।