यूपी आंगनवाड़ी भर्ती: शाहजहांपुर में सहायिका के 460 पदों पर मौका, 12वीं पास महिलाएं करें आवेदन; जानें शर्तें

कैसे होगा चयन?

शाहजहांपुर आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती 2026-27 की चयन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और मेरिट के आधार पर होगी। चयन के लिए 12वीं यानी न्यूनतम योग्यता से लेकर स्नातक और स्नातकोत्तर तक की शैक्षणिक योग्यता के अंकों को सरकारी नियमों के अनुसार विभागीय पोर्टल पर दर्ज कर मेरिट तैयार की जाएगी। इस भर्ती में लिखित परीक्षा या इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। आवेदन में दी गई जानकारी और मूल दस्तावेजों में अंतर पाए जाने पर मूल दस्तावेजों में दर्ज जानकारी को ही सही माना जाएगा।