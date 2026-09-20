एचआईटीईएस: इंजीनियरिंग क्षेत्र में नौकरी की तालाश? इस सरकारी कंपनी में निकली कई वैकेंसी; जानें योग्यता

कितनी होनी चाहिए आयु?

HITES भर्ती में मुख्य प्रबंधक पद के लिए अधिकतम आयु 47 वर्ष है। वरिष्ठ संचालन प्रबंधक (स्ट्रक्चरल, एचवीएसी, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग) के लिए आयु सीमा 45 वर्ष है, जबकि वरिष्ठ संचालन प्रबंधक (एमईपी) के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। ऑपरेशन मैनेजर के पदों पर डिग्री धारकों की अधिकतम आयु 40 वर्ष और डिप्लोमा धारकों की 45 वर्ष है। आयु की गणना 1 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी।

इतना मिलेगा वेतन

मुख्य प्रबंधक पद पर 29,100 से 54,500 रुपये, वरिष्ठ संचालन प्रबंधक पद पर 24,900 से 50,500 रुपये और संचालन प्रबंधक पद पर 20,600 से 46,500 रुपये का वेतनमान निर्धारित है।

कैसे होगा चयन