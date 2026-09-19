एचपीएससी एफएसओ भर्ती 2026: खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनने का शानदार मौका, आज से आवेदन शुरू; कौन भर सकता है फॉर्म?

कितना लगेगा शुल्क?

आवेदन शुल्क की बात करें तो हरियाणा के ओएससी, डीएससी, बीसी-ए (नॉन-क्रीमी लेयर), बीसी-बी (नॉन-क्रीमी लेयर), ईएसएम, ईडब्ल्यूएस और महिला उम्मीदवारों को 250 रुपये शुल्क देना होगा। इन श्रेणियों से संबंधित हरियाणा के DESM उम्मीदवारों के लिए भी आवेदन शुल्क 250 रुपये है। वहीं, हरियाणा के अन्य DESM उम्मीदवारों और बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये निर्धारित किया गया है।

कैसे होगी चयन प्रक्रिया

एचपीएससी खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती में आमतौर पर उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में होता है। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके बाद विषय ज्ञान परीक्षा और अंत में साक्षात्कार होगा। हालांकि, आयोग जरूरत के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट न लेकर सीधे विषय ज्ञान परीक्षा और साक्षात्कार भी आयोजित कर सकता है।



अगर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होती है, तो आयोग उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए शैक्षणिक अंकों, अतिरिक्त योग्यता, जरूरी योग्यता से अधिक पढ़ाई, अतिरिक्त अनुभव या स्क्रीनिंग/विषय ज्ञान परीक्षा में से एक या अधिक तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है।