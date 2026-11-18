रेलवे भर्ती बोर्ड ने CEN 09/2026 के तहत आइसोलेटेड कैटेगरी के 190 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर और लैब असिस्टेंट सहित सात तरह के पद हैं। योग्यता पद के अनुसार 12वीं से लेकर संबंधित विषय की स्नातकोत्तर डिग्री, कानून की डिग्री और निर्धारित अनुभव तक अलग-अलग है। आयुसीमा पद के अनुसार 18 से 30, 32, 33, 35 या 40 वर्ष है। शुरुआती मूल वेतन ₹19,900 से ₹44,900 प्रतिमाह तक है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2026, रात 11:59 बजे है और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 6 दिसंबर है। पूरी जानकारी यहां पढ़ें...