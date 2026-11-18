नवंबर 2026 में रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), नॉर्दर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और राइट्स लिमिटेड समेत पांच अलग-अलग भर्तियों के लिए आवेदन का मौका है। इनके जरिए स्टेशन मास्टर, अप्रेंटिस और आइसोलेटेड कैटेगरी के कुल 9,249 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन भर्तियों के लिए 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन से लेकर उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, हर भर्ती की पात्रता और आवेदन की अंतिम तिथि अलग-अलग है।
2 of 6
RRB Ministerial
- फोटो : AI Generated
1. RRB Isolated Categories Recruitment 2026
रेलवे भर्ती बोर्ड ने CEN 09/2026 के तहत आइसोलेटेड कैटेगरी के 190 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर और लैब असिस्टेंट सहित सात तरह के पद हैं। योग्यता पद के अनुसार 12वीं से लेकर संबंधित विषय की स्नातकोत्तर डिग्री, कानून की डिग्री और निर्धारित अनुभव तक अलग-अलग है। आयुसीमा पद के अनुसार 18 से 30, 32, 33, 35 या 40 वर्ष है। शुरुआती मूल वेतन ₹19,900 से ₹44,900 प्रतिमाह तक है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2026, रात 11:59 बजे है और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 6 दिसंबर है। पूरी जानकारी यहां पढ़ें...
3 of 6
RRB Station Master Recruitment 2026
- फोटो : AI Generated
2. RRB Station Master Recruitment 2026
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने CEN 08/2026 के तहत स्टेशन मास्टर के 1,265 पदों पर भर्ती निकाली है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयुसीमा 1 जनवरी 2027 को 20 से 33 वर्ष है, जबकि चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-6 के तहत शुरुआती मूल वेतन ₹35,400 प्रतिमाह मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2026 है और शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 27 नवंबर है। पूरी जानकारी यहां पढ़ें...
4 of 6
RRC NR Recruitment 2026
- फोटो : AI Generated
3. Northern Railway Apprentice Recruitment 2026
नॉर्दर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 4,651 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए उम्मीदवार का 10वीं में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना और संबंधित ट्रेड में NCVT/SCVT से मान्य आईटीआई प्रमाणपत्र होना जरूरी है। आयुसीमा 11 दिसंबर 2026 को 15 से 24 वर्ष है; आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2026, रात 11:59 बजे है। स्टाइपेंड अप्रेंटिसशिप के लागू नियमों के अनुसार मिलेगा। पूरी जानकारी यहां पढ़ें...
5 of 6
Indian Railways
- फोटो : Adobe Stock
4. RITES Apprentice Recruitment 2026
रेल मंत्रालय के अधीन राइट्स लिमिटेड ने कुल 281 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें 125 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, 43 नॉन-इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, 62 डिप्लोमा और 51 आईटीआई पद हैं। योग्यता के अनुसार BE/BTech/BArch, BA/BBA/BCom/BSc/BCA, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या आईटीआई पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयुसीमा विज्ञापन में निर्धारित नहीं है। स्टाइपेंड ₹10,560 से ₹15,650 प्रतिमाह तक है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2026 है।