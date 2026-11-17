बीईसीआईएल ने विज्ञापन संख्या 566 के तहत नई दिल्ली स्थित AIIMS-CAPFIMS, मैदान गढ़ी में तैनाती के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के 23 पदों पर संविदा आधार पर भर्ती निकाली है। इसके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। अभ्यर्थी को कंप्यूटर पैकेज, खासकर विंडोज, वर्ड और एक्सेल की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ कंप्यूटर, इंटरनेट और ई-मेल का अच्छा कार्यसाधक ज्ञान तथा अंग्रेजी में कंप्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट से अधिक टाइपिंग गति अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित है। चयनित उम्मीदवारों को 26,208 रुपये मासिक समेकित वेतन दिया जाएगा। सामान्य और अन्य श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क 295 रुपये है, जबकि SC/ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों को शुल्क से छूट दी गई है। आवेदन 17 नवंबर 2026 रात 11:59 बजे तक बीईसीआईएल के ऑनलाइन पोर्टल becilregistration.in पर जमा किया जा सकता है।