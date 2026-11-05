फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   RRB Ministerial and Isolated Recruitment 2026 Applications Begin for 195 Posts Check Eligibility and How to Ap

रेलवे: मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड पदों के लिए आवेदन आज से शुरू, 4 दिसंबर तक करें अप्लाई, जानें पूरी प्रक्रिया

Thu, 05 Nov 2026 09:37 AM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 05 Nov 2026 09:37 AM IST
सार

रेलवे भर्ती बोर्ड ने मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड श्रेणी के 195 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। उम्मीदवार आज यानी 5 नवंबर से 4 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में जूनियर ट्रांसलेटर, लैब असिस्टेंट, स्टाफ एवं वेलफेयर इंस्पेक्टर समेत कई पद शामिल हैं। जानें पदों का विवरण, योग्यता, उम्र सीमा, आवेदन शुल्क और आवेदन करने का तरीका।
 

विज्ञापन
RRB Ministerial and Isolated Recruitment 2026 Applications Begin for 195 Posts Check Eligibility and How to Ap
RRB Ministerial - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आवेदन का मौका है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड श्रेणी के 195 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in या rrb.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर 2026 है। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले भर्ती की आधिकारिक सूचना पढ़ लेनी चाहिए, ताकि वे अपनी योग्यता और जरूरी शर्तों की जांच कर सकें।
विज्ञापन

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती में जूनियर ट्रांसलेटर, लैब असिस्टेंट, स्टाफ एवं वेलफेयर इंस्पेक्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, चीफ लॉ असिस्टेंट और अन्य पद शामिल हैं। दी गई जानकारी के अनुसार, जूनियर ट्रांसलेटर (हिंदी) के 79, लैब असिस्टेंट ग्रेड-3 के 36, स्टाफ एवं वेलफेयर इंस्पेक्टर के 27, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के 21, चीफ लॉ असिस्टेंट के 17, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के 8 और साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) के 3 पद हैं। स्रोत में कुल पद 195 बताए गए हैं, जबकि इन सात पदों की संख्या जोड़ने पर 191 होती है। बाकी पदों का विवरण उपलब्ध कॉपी में नहीं दिया गया है।
विज्ञापन

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के हिसाब से अलग-अलग रखी गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को यह देखना चाहिए कि जिस पद के लिए वह फॉर्म भर रहा है, उसके लिए कौन-सी पढ़ाई जरूरी है। उम्र सीमा भी पद के अनुसार अलग है। उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम उम्र सीमा 30, 32, 35 या 40 वर्ष हो सकती है। सही योग्यता और उम्र सीमा के लिए आधिकारिक भर्ती सूचना देखना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

आवेदन कैसे करें?

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले rrbapply.gov.in या rrb.indianrailways.gov.in पर जाएं।
  • वेबसाइट पर भर्ती से जुड़ा आवेदन लिंक खोलें और अपना पंजीकरण करें।
  • पंजीकरण पूरा होने पर आवेदन संख्या और पासवर्ड आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।
  • इनकी मदद से लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें।
  • फॉर्म में मांगी गई जानकारी ध्यान से दर्ज करें और जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
  • इसके बाद अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।
  • सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसकी एक प्रति डाउनलोड करके या प्रिंट निकालकर अपने पास रख लें।

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

  • आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है।
  • सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क देना होगा।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये रखा गया है।
  • महिला उम्मीदवारों के लिए भी आवेदन शुल्क 250 रुपये है।
  • शुल्क जमा करने से पहले उम्मीदवार को अपनी श्रेणी और आवेदन में भरी गई जानकारी जांच लेनी चाहिए।
  • आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए शुल्क भुगतान और फॉर्म सबमिट करना जरूरी है।

भर्ती से जुड़ी जानकारी कहां मिलेगी?

रेलवे भर्ती बोर्ड की इस भर्ती से जुड़ी योग्यता, पदों का पूरा विवरण और आवेदन की शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती सूचना में देखी जा सकती हैं। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले नोटिस ध्यान से पढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि वे संबंधित पद की शर्तें पूरी करते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 4 दिसंबर 2026 है, इसलिए फॉर्म भरने में देरी न करें। आवेदन के बाद फॉर्म की प्रति और भुगतान की रसीद संभालकर रखना भी उपयोगी रहेगा।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed