रेलवे: मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड पदों के लिए आवेदन आज से शुरू, 4 दिसंबर तक करें अप्लाई, जानें पूरी प्रक्रिया

किन पदों पर होगी भर्ती?

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कौन कर सकता है आवेदन?

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आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले rrbapply.gov.in या rrb.indianrailways.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट पर भर्ती से जुड़ा आवेदन लिंक खोलें और अपना पंजीकरण करें।

पंजीकरण पूरा होने पर आवेदन संख्या और पासवर्ड आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।

इनकी मदद से लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें।

फॉर्म में मांगी गई जानकारी ध्यान से दर्ज करें और जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।

इसके बाद अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।

सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसकी एक प्रति डाउनलोड करके या प्रिंट निकालकर अपने पास रख लें।

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है।

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क देना होगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये रखा गया है।

महिला उम्मीदवारों के लिए भी आवेदन शुल्क 250 रुपये है।

शुल्क जमा करने से पहले उम्मीदवार को अपनी श्रेणी और आवेदन में भरी गई जानकारी जांच लेनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए शुल्क भुगतान और फॉर्म सबमिट करना जरूरी है।

भर्ती से जुड़ी जानकारी कहां मिलेगी?

इस भर्ती में जूनियर ट्रांसलेटर, लैब असिस्टेंट, स्टाफ एवं वेलफेयर इंस्पेक्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, चीफ लॉ असिस्टेंट और अन्य पद शामिल हैं। दी गई जानकारी के अनुसार, जूनियर ट्रांसलेटर (हिंदी) के 79, लैब असिस्टेंट ग्रेड-3 के 36, स्टाफ एवं वेलफेयर इंस्पेक्टर के 27, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के 21, चीफ लॉ असिस्टेंट के 17, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के 8 और साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) के 3 पद हैं। स्रोत में कुल पद 195 बताए गए हैं, जबकि इन सात पदों की संख्या जोड़ने पर 191 होती है। बाकी पदों का विवरण उपलब्ध कॉपी में नहीं दिया गया है।इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के हिसाब से अलग-अलग रखी गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को यह देखना चाहिए कि जिस पद के लिए वह फॉर्म भर रहा है, उसके लिए कौन-सी पढ़ाई जरूरी है। उम्र सीमा भी पद के अनुसार अलग है। उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम उम्र सीमा 30, 32, 35 या 40 वर्ष हो सकती है। सही योग्यता और उम्र सीमा के लिए आधिकारिक भर्ती सूचना देखना जरूरी है।रेलवे भर्ती बोर्ड की इस भर्ती से जुड़ी योग्यता, पदों का पूरा विवरण और आवेदन की शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती सूचना में देखी जा सकती हैं। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले नोटिस ध्यान से पढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि वे संबंधित पद की शर्तें पूरी करते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 4 दिसंबर 2026 है, इसलिए फॉर्म भरने में देरी न करें। आवेदन के बाद फॉर्म की प्रति और भुगतान की रसीद संभालकर रखना भी उपयोगी रहेगा।