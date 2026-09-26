बैंक ऑफ बड़ौदा: क्रिकेट-टेबल टेनिस खेलने वालों के लिए बैंक में नौकरी, गेस्ट प्लेयर के 17 पदों पर निकली भर्ती

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार को निर्धारित खेल उपलब्धियों में से किसी एक को पूरा करना होगा। पात्रता के लिए खिलाड़ी ने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या देश का राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया हो सकता है।



इसके अलावा जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र हो सकते हैं।



उम्मीदवार ने संबंधित इंटर-यूनिवर्सिटी खेल बोर्ड की ओर से आयोजित अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो, तब भी वह निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिताओं में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्कूल टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवारों के लिए भी प्रावधान है।