आरआरसी वैकेंसी 2026: खिलाड़ियों के लिए 64 पदों पर भर्ती, सितंबर से करें आवेदन; क्या है पदवार योग्यता? जानें

एथलेटिक्स राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी।

बॉल बैडमिंटन 17 दिसंबर 2025 के बाद बीबीएफआई से मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में हासिल उपलब्धियां मान्य होंगी।

बॉडी बिल्डिंग 31 दिसंबर 2021 के बाद आईबीबीएफ से संबद्ध प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

बॉक्सिंग 25 सितंबर 2016 या उसके बाद अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में युवा वर्ग की उपलब्धियों को जूनियर वर्ग के बराबर माना जाएगा।

क्रिकेट राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख प्रतियोगिताओं में भाग लेने या क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं।

हैंडबॉल 5 सितंबर 2023 के बाद भारतीय हैंडबॉल संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं की उपलब्धियां मान्य नहीं होंगी।

हॉकी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मौका मिलेगा।

वॉलीबॉल 2 जनवरी 2017 के बाद भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

पावरलिफ्टिंग 3 अक्तूबर 2017 के बाद आईपीएफ से संबद्ध प्रतियोगिताओं की उपलब्धियां मान्य नहीं होंगी।

भारोत्तोलन 1 जून 2025 से लागू नई बॉडीवेट श्रेणियों के अनुसार पात्रता तय होगी।