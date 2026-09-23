सीआरपीएफ भर्ती: कांस्टेबल पद के लिए 521 वैकेंसी, 10वीं-12वीं पास खिलाड़ियों के लिए मौका, कितना है आवेदन शुल्क?

CRPF Constable Recruitment 2026: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत हेड कांस्टेबल (जीडी) और कांस्टेबल (जीडी) के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के जरिए कुल 521 पद भरे जाएंगे। इनमें हेड कांस्टेबल (जीडी) के 182 पद और कांस्टेबल (जीडी) के 339 पद शामिल हैं। दोनों पदों के लिए निर्धारित पे स्केल के अनुसार उम्मीदवारों को वेतन दिया जाएगा।

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भर्ती में बैडमिंटन, बॉडीबिल्डिंग, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, कराटे, शूटिंग, वुशु और योग समेत कुल 22 खेल शामिल किए गए हैं। हेड कांस्टेबल (जीडी) के लिए पात्रता उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है।

पूर्व सैनिकों के लिए सेना की निर्धारित योग्यता मान्य होगी।

उम्मीदवार ने किसी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो।

नेशनल गेम्स या चैंपियनशिप में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की ओर से खेला हो।

IOA की ओर से आयोजित नेशनल गेम्स में मेडल जीता हो या कम से कम तीसरा स्थान हासिल किया हो।

इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, जूनियर नेशनल गेम्स या चैंपियनशिप में गोल्ड या सिल्वर मेडल जीता हो। कांस्टेबल (जीडी) के लिए क्या है योग्यता? उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है।

जूनियर या सीनियर नेशनल गेम्स/चैंपियनशिप में हिस्सा लिया हो।

नेशनल स्पोर्ट्स, स्टेट स्कूल टीम या SGFI स्कूल गेम्स में मेडल जीता हो या तीसरा स्थान हासिल किया हो।

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की ओर से यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स या खेलो इंडिया विंटर गेम्स में मेडल जीता हो या तीसरा स्थान हासिल किया हो।

विज्ञापन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में अपनी यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व किया हो। आयु सीमा के नियम क्या? भर्ती में बैडमिंटन, बॉडीबिल्डिंग, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, कराटे, शूटिंग, वुशु और योग समेत कुल 22 खेल शामिल किए गए हैं। CRPF भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2003 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन को निर्धारित आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अतिरिक्त आयु छूट मिलेगी।

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