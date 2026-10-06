5200+ पद: कल बंद हो रही पांच भर्तियों की आवेदन विंडो, एसएससी समेत इन विभागों में नौकरी, कौन भर सकता है फॉर्म?

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कृषि निदेशालय के तहत कनिष्ठ अभियंता (कृषि) के 134 पदों के लिए मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की अंतिम तारीख 7 अक्तूबर 2026 है। इसके लिए तीन वर्षीय कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा के साथ संबंधित पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी है। यह मुख्य परीक्षा पीईटी-2025 के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए है, इसलिए केवल पात्र पीईटी उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी पढ़ें...

विवरण जानकारी भर्ती संस्था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पद कनिष्ठ अभियंता (कृषि) कुल पद 134 आवेदन शुरू 17 सितंबर 2026 अंतिम तारीख 7 अक्तूबर 2026 जरूरी योग्यता कृषि अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा और पीईटी-2025 पात्रता