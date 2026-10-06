5200+ पद: कल बंद हो रही पांच भर्तियों की आवेदन विंडो, एसएससी समेत इन विभागों में नौकरी, कौन भर सकता है फॉर्म?

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए 7 अक्तूबर 2026 महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन UKSSSC, SSC, UPESSC समेत कई भर्तियों की लास्ट डेट है। इनमें 2,536 पदों वाली एसएससी भर्ती से लेकर 1,936 सहायक प्रोफेसर पदों तक अवसर शामिल हैं। अभ्यर्थियों को अंतिम समय का इंतजार किए बिना आवेदन पूरा कर लेना चाहिए।
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UKSSSC Inter Level Recruitment 2026
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उत्तराखंड ग्रुप-सी भर्ती में 553 पद
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में ग्रुप-सी के 553 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती में अलग-अलग विभागों के पद शामिल हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता और संबंधित पद की पात्रता जरूर देखनी चाहिए। पूरी जानकारी पढ़ें...
|विवरण
|जानकारी
|भर्ती संस्था
|उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
|भर्ती
|समूह-ग सीधी भर्ती
|कुल पद
|553
|आवेदन शुरू
|8 सितंबर 2026
|अंतिम तारीख
|7 अक्तूबर 2026
|आवेदन माध्यम
|ऑनलाइन
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एसएससी सीएचएसएल 2026
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एसएससी सीएचएसएल में 2,536 पद
कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा 2026 के जरिए 2,536 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें 10+2 स्तर की योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए विभिन्न पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता और आयु संबंधी शर्तें विज्ञापन में जांच लेनी चाहिए। पूरी जानकारी पढ़ें...
|विवरण
|जानकारी
|भर्ती संस्था
|कर्मचारी चयन आयोग
|परीक्षा
|संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा 2026
|कुल पद
|2,536
|योग्यता
|12वीं उत्तीर्ण
|अंतिम तारीख
|7 अक्तूबर 2026
|आवेदन माध्यम
|ऑनलाइन
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upsssc
- फोटो : amar ujala
यूपीएसएसएससी कृषि कनिष्ठ अभियंता भर्ती
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कृषि निदेशालय के तहत कनिष्ठ अभियंता (कृषि) के 134 पदों के लिए मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की अंतिम तारीख 7 अक्तूबर 2026 है। इसके लिए तीन वर्षीय कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा के साथ संबंधित पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी है। यह मुख्य परीक्षा पीईटी-2025 के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए है, इसलिए केवल पात्र पीईटी उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी पढ़ें...
|विवरण
|जानकारी
|भर्ती संस्था
|उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
|पद
|कनिष्ठ अभियंता (कृषि)
|कुल पद
|134
|आवेदन शुरू
|17 सितंबर 2026
|अंतिम तारीख
|7 अक्तूबर 2026
|जरूरी योग्यता
|कृषि अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा और पीईटी-2025 पात्रता
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यूपीईएसएससी वैकेंसी 2026
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यूपीईएसएससी सहायक प्रोफेसर भर्ती
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 04/2026 के तहत सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के 1,936 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें सहशिक्षा वाले कॉलेजों के 1,564 और महिला कॉलेजों के 372 पद शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 7 अक्तूबर 2026 है। पद के अनुसार संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के मुताबिक नेट/स्लेट/सेट या पीएचडी जैसी पात्रता जरूरी है। पूरी जानकारी पढ़ें...
|विवरण
|जानकारी
|भर्ती संस्था
|उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग
|पद
|सहायक प्रोफेसर
|कुल पद
|1,936
|सहशिक्षा कॉलेज
|1,564 पद
|महिला कॉलेज
|372 पद
|अंतिम तारीख
|7 अक्तूबर 2026