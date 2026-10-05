सरकारी नौकरी: इन भर्तियों की अंतिम तिथि कल, 10500 से अधिक रिक्तियां, पुलिस-यूपीएससी समेत कई विभागों में मौके

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 6 अक्तूबर 2026 अहम तारीख है। इस दिन मध्य प्रदेश पुलिस में 7,500 कांस्टेबल पदों, संघ लोक सेवा आयोग की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम में 2,510 हेल्पर पदों और आईबीपीएस हिंदी अधिकारी भर्ती के आवेदन बंद हो रहे हैं। इसके अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में विभिन्न शिक्षण पदों के लिए भी आवेदन की अंतिम तारीख 6 अक्तूबर है। ऐसे में पात्र अभ्यर्थियों को बिना आखिरी समय का इंतजार किए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।