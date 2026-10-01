एसएससी: जेई-सीपीओ और सीएचएसएल की परीक्षा तिथियां घोषित, दो नवंबर से होगी शुरुआत, जानें कब कौन सी परीक्षा

एसएससी सीएचएसएल में 2,536 पद

SSC CHSL 2026 भर्ती के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में करीब 2,536 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें मुख्य रूप से LDC/JSA और DEO जैसे पद शामिल हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अक्तूबर 2026 है। टियर-1 परीक्षा 30 नवंबर से शुरू होनी है। ऐसे में अभ्यर्थियों के पास तैयारी के लिए दो महीने से भी कम समय रह गया है।