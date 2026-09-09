यूपीईएसएससी वैकेंसी 2026: यूपी में निकलीं सहायक प्रोफेसर की 1936 नौकरियां; क्या है योग्यता और कैसे करें आवेदन?

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज ने सहायक प्रोफेसर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए उत्तर प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी सह-शिक्षा और महिला कॉलेजों में कुल 1,936 सहायक प्रोफेसर पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

विज्ञापन