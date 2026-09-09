यूपीईएसएससी वैकेंसी 2026: यूपी में निकलीं सहायक प्रोफेसर की 1936 नौकरियां; क्या है योग्यता और कैसे करें आवेदन?
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Wed, 09 Sep 2026 10:21 AM IST
सार
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में 1,936 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 7 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि भर्ती परीक्षा 19 और 20 नवंबर को आयोजित की जाएगी।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज ने सहायक प्रोफेसर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए उत्तर प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी सह-शिक्षा और महिला कॉलेजों में कुल 1,936 सहायक प्रोफेसर पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
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क्या होनी चाहिए योग्यता?
उम्मीदवार के पास इनमें से कोई एक योग्यता होनी चाहिए:
- विकल्प-1: किसी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ पोस्टग्रेजुएट (स्नातकोत्तर) डिग्री हो।
- नेट, स्लेट या सेट परीक्षा पास करें।
- विकल्प-2: यदि उम्मीदवार के पास पीएचडी डिग्री है, तो उसे नेट/स्लेट/सेट पास करने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी: पीएचडी नियमित (Regular) मोड से की गई हो। पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन कम से कम दो बाहरी परीक्षकों ने किया हो। ओपन वाइवा (मौखिक परीक्षा) आयोजित हुई हो। पीएचडी से जुड़े दो शोध पत्र (Research Papers) प्रकाशित किए हों, जिनमें से कम से कम एक रेफरीड जर्नल में प्रकाशित हो। यूजीसी, एआईसीटीई, आईसीएसएसआर या सीएसआईआर द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में कम से कम दो शोध पत्र प्रस्तुत किए हों।
- आयु सीमा: उम्र की बात करें तो 1 जुलाई 2026 को उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 62 वर्ष होनी चाहिए।
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