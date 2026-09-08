यूकेएसएसएससी: ग्रुप-सी के 553 पदों पर आज से आवेदन शुरू, 12वीं पास के लिए मौका; कैसे भरना है फॉर्म?

UKSSSC Inter Level Recruitment 2026: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इंटरमीडिएट स्तर के ग्रुप-सी पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इस भर्ती के तहत उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों में कुल 553 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती में सबसे ज्यादा 420 पद कनिष्ठ सहायक के हैं। इसके अलावा पंजीकरण लिपिक, सहायक खनिज पर्यवेक्षक, सर्वे लेखपाल और कंप्यूटर सहायक समेत कई पद शामिल हैं।

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