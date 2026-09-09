सुर्खियां: ईरानी टैंकरों पर अमेरिकी हमले, बाढ़ प्रभावित नेपाल में भूकंप के झटके; ब्रिटेन में 300 उड़ानें रद्द

अमेरिका-ईरान तनाव एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान के तीन तेल टैंकरों पर हमला किया है। साथ ही ईरान के विमानन क्षेत्र की 36 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं, बाढ़ प्रभावित नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता 5.0 बताई गई है। तिब्बत में भी झटके महसूस हुए हैं। उधर, अमेरिकी नागरिक पर यूएपीए नहीं लगाए जाने को लेकर कांग्रेस ने सरकार से सवाल किए हैं। इस्राइल में यरुशलम स्थित ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास बंद करने का फैसला हुआ है। 12 ब्रिटिश अधिकारियों पर भी रोक लगाई गई है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह इस बार दिल्ली के बजाय गुजरात में होगा। इस फैसले पर उद्धव ठाकरे ने सरकार को घेरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य मंत्रियों की तीन घंटे की बैठक में उनके काम का हिसाब लिया। ब्रिक्स में बढ़ते मतभेदों के बीच भारत के सामने सहमति बनाने की चुनौती है। वहीं, कोलकाता में अग्निकांड के बाद 919 होटल और गेस्ट हाउस को बंदी नोटिस दिया गया है।