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आरोपपत्र में अमेरिकी नागरिक पर यूएपीए नहीं: कांग्रेस ने सरकार को घेरा; पूछा- अमेरिका के दबाव में लिया फैसला?

पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 09 Sep 2026 12:37 AM IST

सार अमेरिकी नागरिक पर आतंकी साजिश के आरोपों के बावजूद यूएपीए नहीं लगा है। एनआईए की ओर से दाखिल आरोपपत्र में यह बात सामने आई है। इसके बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा? पढ़िए इस रिपोर्ट में।

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