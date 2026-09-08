नेपाल में फिर कांपी धरती: तिब्बत में भी महसूस किए गए झटके, रिक्टर स्केल में 5.0 रही तीव्रता; कहां था केंद्र?

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अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। फिलहाल भूकंप से हुए नुकसान की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। भूकंप के कारण क्षेत्र में मौजूद भूगर्भीय गतिविधियों का भी पता चलता है। अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का जायजा लिया जा रहा है।तिब्बत में तीन सितंबर दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.0 मापी गई। भूकंप के झटके दोपहर करीब 1:46 बजे दर्ज किए गए। भूकंप का केंद्र तिब्बत में ही था। इसकी गहराई जमीन के अंदर करीब 14 किलोमीटर बताई गई है। भूकंप का लोकेशन तिब्बत क्षेत्र में दर्ज किया गया। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।तीन सितंबर को आए भूकंप के झटके नेपाल, तिब्बत के साथ ही भारत के उत्तराखंड में महसूस किए गए थे। तीन सितंबर को तिब्बत में आया भूकंप उत्तराखंड के जोशीमठ से करीब 116 किमी दूर आया था।26 अगस्त को ग्लेशियर टूटने के बाद तिब्बत को भीषण बाढ़ मार झेलनी पड़ी है। चीन सीमा से जुड़े इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिली है। वहीं, पड़ोसी देश नेपाल में भी इस बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। नेपाल में आई बाढ़ में अब तक 1358 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 5326 लोग अभी भी लापता हैं।