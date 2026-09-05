'ओजी' से लेकर 'नाराज फूफाओं' तक: पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें, 'गिलास' से समझाया विजन

1 of 11 पीएम मोदी - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। शिक्षक दिवस के मौके पर हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने कॉलेज की 100 साल की यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि कोई इंसान 100 साल का होता है तो अनुभव का खान बन जाता है, लेकिन कोई संस्थान 100 साल पूरे करता है तो वह उपलब्धियों का महासागर बन जाता है। पीएम ने कहा कि दरियागंज के छोटे से संस्थान से शुरू हुआ एसआरसीसी आज विशाल वृक्ष बन चुका है। इसने कई पीढ़ियों को शिक्षा और दिशा दी है। पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें:-

2 of 11 एसआरसीसी में पीएम मोदी का संबोधन - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

1. ‘नाराज फूफा’ कौन हैं, जिनका पीएम मोदी ने जिक्र किया?

प्रधानमंत्री मोदी ने नए कामों पर सवाल उठाने वालों पर ‘नाराज फूफा’ के अंदाज में तंज कसा। उन्होंने कहा कि समाज में कुछ लोग हर नए काम की शुरुआत पर पूछते हैं-‘इसकी क्या जरूरत है?’ मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों का काम ही विरोध करना होता है। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मेट्रो, यूपीआई, सेमीकंडक्टर चिप, नई संसद और नेशनल वॉर मेमोरियल के उदाहरण दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने ऐसे तमाम ‘फूफाओं’ को जवाब दिया है।

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2. 2013 के ‘गिलास’ वाले उदाहरण को फिर क्यों याद किया?

पीएम मोदी ने एसआरसीसी में 2013 के अपने भाषण को याद करते हुए पानी के गिलास का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि गिलास को देखने के अलग-अलग नजरिए होते हैं। किसी को गिलास आधा भरा दिखता है। किसी को आधा खाली। लेकिन वह गिलास को पूरा भरा देखते हैं। आधा पानी और आधा हवा। मोदी ने कहा कि उनका भारत को देखने का नजरिया तब भी सकारात्मक था और आज भी वही है।

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3. 2013 के भारत की तस्वीर कैसी थी?

प्रधानमंत्री ने 2013 के दौर की तुलना मौजूदा स्थिति से की। उन्होंने कहा कि उस समय देश की आर्थिक वृद्धि दर नीचे थी और महंगाई काफी ज्यादा थी। मोदी ने घोटालों और भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तब दुनिया भारत को पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिन रही थी। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और पाकिस्तान की स्थिति का भी उल्लेख किया।

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