{"_id":"6ab1b6ea5a30e038bf0c1323","slug":"heavy-rainfall-expected-in-18-states-including-up-bihar-and-jharkhand-imd-issues-alert-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपी-बिहार, झारखंड समेत 18 राज्यों में होगी भीषण बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

देशभर में सितंबर के आखिरी दौर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मानसून की वापसी की प्रक्रिया शुरू होने के साथ कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां कमजोर हुई हैं, जबकि कुछ राज्यों में नए मौसम सिस्टम के कारण तेज बारिश का दौर जारी है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल चुका है और भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इसके अगले 24 घंटों में और मजबूत होकर डीप डिप्रेशन बनने की संभावना है। इसके बाद यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 23 से 24 सितंबर की रात के दौरान उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों के बीच पहुंच सकता है।



इसके प्रभाव से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में बारिश तथा तेज हवाओं की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम प्रणाली का असर मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों तक भी पहुंचने की संभावना है, इसलिए इन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर भारी बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। वहीं, दिल्ली-NCR में फिलहाल मौसम का रुख इससे अलग दिखाई दे रहा है।



राजधानी दिल्ली में 22 सितंबर को मुख्य रूप से आसमान साफ रहने और बारिश की कोई चेतावनी नहीं होने का अनुमान है। IMD के नई दिल्ली-रिज क्षेत्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 22 सितंबर को न्यूनतम तापमान करीब 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 23 सितंबर को भी इसी तरह मुख्य रूप से साफ आसमान और 35 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान रहने का अनुमान है। इसके बाद 24 सितंबर को अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री और 25-26 सितंबर को करीब 34-33 डिग्री रह सकता है, जबकि आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है। इस अवधि में दिल्ली के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।





दिल्ली के पालम इलाके के पूर्वानुमान में भी 22 सितंबर को मुख्य रूप से साफ आसमान, 23 डिग्री न्यूनतम और 34 डिग्री अधिकतम तापमान का अनुमान है। 24 सितंबर तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहने के बाद 25 और 26 सितंबर को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना बताई गई है।



इसका मतलब है कि दिल्ली-NCR में फिलहाल बारिश से ज्यादा गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर सकती है। हालांकि अलग-अलग इलाकों में तापमान और बादलों की स्थिति में मामूली अंतर संभव है। गुरुग्राम के लिए IMD के पूर्वानुमान में 22 सितंबर को 24 से 36 डिग्री और 23-26 सितंबर के दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। वहां भी तत्काल बारिश की चेतावनी नहीं है।



कुल मिलाकर, 22 सितंबर के आसपास देश में मौसम एक समान नहीं रहेगा। पूर्वी और तटीय हिस्सों में बंगाल की खाड़ी के सक्रिय सिस्टम के कारण बारिश बढ़ सकती है, जबकि दिल्ली-NCR और उत्तर-पश्चिम के कुछ इलाकों में मानसून की गतिविधि कमजोर रहने से गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। ऐसे में बारिश की संभावना वाले राज्यों में स्थानीय IMD चेतावनियों पर नजर रखना जरूरी है, जबकि दिल्ली-NCR में अगले कुछ दिनों के लिए गर्मी, उमस और साफ से आंशिक बादली आसमान मुख्य मौसम की स्थिति रहने की उम्मीद है।

... और पढ़ें