सुर्खियां: पहाड़ से मैदान तक आफत की बारिश, 12 से अधिक राज्यों में अलर्ट; ट्रंप बोले- जंग लंबी नहीं चलेगी

मानसून की बारिश से कई राज्यों में मुश्किल बढ़ गई है। 12 से ज्यादा राज्यों में अलर्ट है और पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक भूस्खलन का असर दिख रहा है। उधर, पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा है, लेकिन ट्रंप ने जंग ज्यादा लंबी नहीं चलने की बात कही है। एनडीए में बड़े फेरबदल की अटकलें तेज हैं। शिक्षा मंत्रालय पर खास नजर है और 70 पार मंत्रियों की जिम्मेदारी बदलने के संकेत हैं। महाराष्ट्र में कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने पानी और सलाइन लेने पर हामी भरी है, लेकिन अनशन खत्म नहीं किया है। सीवीसी की रिपोर्ट में सरकारी दफ्तरों से जुड़ी 70 हजार शिकायतों का खुलासा हुआ है। कृष्णा-गोदावरी बेसिन में समुद्र के नीचे जमीन खिसकने के बड़े सबूत मिले हैं। बांग्लादेश के मुस्लिम नाटो से जुड़ने की चर्चा के बीच पाकिस्तान की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। जनगणना में एआई से जातियों के करोड़ों आंकड़ों का विश्लेषण आसान होने की उम्मीद है। यूक्रेन में मिसाइलों के खतरे के बीच जमीन के नीचे बने स्कूलों में पढ़ाई जारी है। वहीं, भारत ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण कर सैन्य ताकत बढ़ाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है।