तेंदुआ शिकार मामला: वाइल्डलाइफ एसओएस के सीईओ को गिरफ्तारी से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया संरक्षण

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न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदूरकर की पीठ ने कहा कि वह मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है। पीठ ने निर्देश दिया कि दो सितंबर को हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश याचिकाओं के निपटारे तक प्रभावी रहेगा।सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सत्यनारायण की उस याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके जरिए उन्हें गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा वापस ले ली गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने हाल ही में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत दायर दो याचिकाओं को खारिज करते हुए सत्यनारायण को मिली अंतरिम गिरफ्तारी सुरक्षा वापस ले ली थी।वन विभाग ने आरोप लगाया था कि सत्यनारायण ने तीसरा समन और उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की जानकारी छिपाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि संरक्षण मिलने के बावजूद जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करने के कारण याचिकाकर्ता अदालत के सामने पूरी जानकारी के साथ नहीं आए।वन विभाग ने यह भी आरोप लगाया था कि श्योपुर और मुरैना जिलों में 10 तेंदुओं के कथित शिकार की जांच में सत्यनारायण शामिल नहीं हुए। सत्यनारायण ने खुद को फरार बताए जाने से इनकार किया है। वाइल्डलाइफ एसओएस का कहना है कि उसके एंटी पोचिंग दल ने कथित मामले का पता लगाने में अधिकारियों की मदद की थी। संगठन के मुताबिक कानूनी संरक्षण मांगने का मतलब जांच में सहयोग करने से इनकार करना नहीं है।वाइल्डलाइफ एसओएस के सीईओ कार्तिक सत्यनारायण ने मध्य प्रदेश की स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा की जा रही जांच में पूर्ण सहयोग देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। कार्तिक ने कहा, “मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं शिवपुरी में 28 सितंबर को मौजूद रहूंगा। एसटीएसएफ के साथ पूरा सहयोग करूंगा और इस गलतफहमी को दूर करने के लिए उनकी जांच प्रक्रिया का साथ दूंगा।”उन्होंने कहा कि मैं इस मौके का इस्तेमाल सभी तथ्य पेश करने और वाइल्डलाइफ की सुरक्षा के लिए तीन दशकों की लगातार कोशिशों के बावजूद मुझ पर और मेरी टीम पर लगे बेबुनियाद आरोपों और रेप्युटेशन को हुए नुकसान का जवाब देने के लिए करूंगा।