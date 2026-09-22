टीएमसी: 20 बागी सांसदों ने मांगा चार हफ्ते का और समय, लोकसभा की सदस्यता रद्द करने के नोटिस का देना है जवाब

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) छोड़कर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) के साथ जाने वाले 20 लोकसभा सांसदों ने सदस्यता रद्द करने की मांग से जुड़े नोटिस का जवाब देने के लिए चार हफ्ते का और समय मांगा है। उन्हें पहले 22 सितंबर तक जवाब देना था।

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एनसीपीआई की संसदीय अध्यक्ष काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि 20 सांसद अपने जवाब के लिए जरूरी सभी दस्तावेज अभी एकत्र नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से लोकसभा सचिवालय से चार सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत मांगी गई है।लोकसभा सचिवालय ने 26 अगस्त को इन सांसदों को नोटिस भेजकर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की ओर से दाखिल सदस्यता रद्द करने की याचिकाओं पर जवाब मांगा था। शुरुआत में सांसदों को जवाब के लिए सात दिन का समय दिया गया था। बाद में स्पीकर ओम बिरला ने यह समय बढ़ाकर 22 सितंबर तक कर दिया था।अभिषेक बनर्जी ने जून में इन सांसदों के खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में सुनवाई करते हुए सांसदों को नोटिस जारी किया और स्पीकर के सामने चल रही कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही थी।20 सांसदों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद जून में पार्टी छोड़ दी थी और एनसीपीआई के साथ जाने की घोषणा की थी। उन्होंने लोकसभा में अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता की मांग भी की है। हालांकि, टीएमसी का कहना है कि ये सांसद पार्टी के चुनाव चिह्न पर जीतकर आए थे और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ जाने के कारण उन पर दलबदल कानून लागू होता है। वहीं, बागी सांसदों का पक्ष रहा है कि उनका एनसीपीआई के साथ जाना वैध विलय है। इसी मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच कानूनी विवाद चल रहा है।अतिरिक्त समय मांगने पर टीएमसी नेता कुनाल घोष ने बागी सांसदों पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सांसदों ने अपना राजनीतिक रास्ता तय कर लिया है तो नोटिस का जवाब देने में इतना समय क्यों लग रहा है। वहीं, काकोली घोष दस्तीदार ने इस बयान पर टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस मामले का फैसला अदालत और लोकसभा को करना है।इस बीच 20 सांसदों के अगले राजनीतिक कदम को लेकर भी अटकलें जारी हैं। पिछले सप्ताह बागी सांसद जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने दावा किया था कि 20 में से 17 सांसद दुर्गा पूजा से पहले या उसके बाद भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, दूसरे असंतुष्ट सांसदों ने इस दावे को खारिज किया था और भाजपा ने भी इससे दूरी बनाई थी। फिलहाल सदस्यता रद्द करने की कार्यवाही में अगला कदम इन सांसदों के जवाब और उसके बाद लोकसभा स्तर पर होने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।