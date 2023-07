आज के मजेदार जोक्स: गोलू ने मोलू से कही ऐसी बात, जानकर हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5

Funny Jokes in Hindi: आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव से बचने के लिए हंसने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप नियमित रूप से सुबह और शाम हंसते हैं, तो मानसिक तनाव से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी एक ऐसी दवा है, जो आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इंसान को स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स (Majedar Jokes in Hindi) और चुटकुले (Chutkule In Hindi) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो दर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



एक बच्चा बहुत सारी चॉकलेट खा रहा था,

पास में खड़ा आदमी बोला- इतनी चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं।

बच्चा- तुम्हें पता है मेरे दादा जी 95 साल तक जिए,

आदमी- तो क्या वो रोज चॉकलेट खाते थे?

बच्चा- नहीं! वो बस अपने काम से काम रखते थे!