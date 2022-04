आज के मजेदार जोक्स: जब पत्नी ने पति से कहा- शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, फिर जो हुआ जानकर हो जाएंगे लोटपोट

1 of 7

2 of 7

3 of 7

एक भैय्या को पासपोर्ट फार्म भरने के लिए दिया

उसने भरा

प्रश्न- Enter your Name

उन्होंने लिखा- Bhaiya Gajendra Tiwari

प्रश्न- Provide your PAN Details

भैय्या- 120/300 बाबा जर्दा , बनारसी पता , हल्का चूना, डबल कत्था, नवरत्न किमाम , कच्ची पक्की सुपारी, लौंग - इलायची और तनिक हरी पत्ती.