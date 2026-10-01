हिंदी जोक्स: छात्र की बात सुनकर टीचर हो गया चुप, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik







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हिंदी जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए हर इंसान को तनाव से बचना चाहिए। तनाव से बचने का सबसे अच्छा उपाय हंसी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो तनाव आपके आसपास भी नहीं भटकता है। हंसी आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



पति (मरते समय अपनी बीवी से)- अलमारी से तेरे सोने के गहने मैंने ही चोरी किए थे

बीवी रोते हुए- कोई बात नहीं जी

पति- तेरे भाई ने तुझे जो एक लाख रुपये दिए थे, वो भी मैंने ही गायब किए थे

पत्नी- कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया

पति- तेरी कीमती साड़ियां भी मैंने ही चोरी कर अपनी प्रेमिका को दे दिए थे

पत्नी- कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी तो मैंने ही दिया था,

अब आप आराम से मर जाइए...!



2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

टीचर- बच्चों दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है?

पप्पू- स्कूल की छुट्टी की घंटी!

टीचर- वह कैसे?

पप्पू- बजते ही पूरी क्लास बुलेट ट्रेन की स्पीड से गायब हो जाती है।



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik