चुटकुले: टीचर- बताओ मंकी को हिंदी में क्या बोलते हैं? छात्र का जवाब सुनकर शिक्षक हुआ आगबबूला

1 of 5 जोक्स, - फोटो : अमर उजाला







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चुटकुले: जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस लिहाज से जोक्स गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



मेंढक पप्पू से- तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज है क्या?

पप्पू- है।

मेंढक- नहीं है।

पप्पू- अरे भाई, बोला ना है।

मेंढक- नहीं है, नहीं है, नहीं है … और यह बोलते हुए मेंढक कुए मे छलांग लगा देता है।

पप्पू- हे भगवान्, इसमें आत्महत्या करने वाली तो कोई बात नहीं थी।



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

टीचर- बताओ मंकी को हिंदी में क्या बोलते हैं?

स्टूडेंट- बंदर

टीचर- किताब से देख कर बोला है न?

स्टूडेंट- नहीं, मैंने तो आपको देख कर बोला...





3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 Funny Jokes - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik