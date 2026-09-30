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फनी जोक्स: क्या कर रही हो? बेटी का जवाब सुनकर मां ने पकड़ा अपना सिर

Wed, 30 Sep 2026 11:24 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Wed, 30 Sep 2026 11:24 PM IST
सार

हिंदी जोक्स: जब आप खुश और टेंशन फ्री होते हैं तो आपके चेहरे पर चमक आ जाती है। हल्की सी मुस्कुराहट किसी की खूबसूरती में चार-चांद लगा देती है, इसलिए हंसना सेहत के लिहाज से जरूरी और फायदेमंद है।

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फनी जोक्स - फोटो : Freepik

जोक्स इन हिंदी: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय निकालकर हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ फनी जोक्स (Jokes in Hindi) और मजेदार चुटकुले (Funny Chutkule in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। 





मां- क्या कर रही हो?
बेटी- पढ़ रही हूं
मां- शाबास, वैसे क्या पढ़ रही हो?
बेटी- आपके होने वाले दामाद के मैसेज
मां बेहोश......



बेटी- मां, मुझे मेरे कॉलेज के एक शिक्षक,
बहुत हैंडसम लगते हैं
मां- शिक्षक पिता समान होते हैं
बेटी- मां तुम हमेशा अपने बारें में सोचती हो.......

 
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जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock
पप्पू (गप्पू से)- हालांकि मां ने कभी तंत्र विद्या नहीं सीखी है
लेकिन…जिस लड़की पर उनका बेटा फिदा होता है
मां एक नजर में बता देती है कि,
वो चुड़ैल है…
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लड़का-लड़की वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock
लड़की- जानू मैं तुम्हारा चांद हूं न? 
लड़का- चांद को अगर पता चल जाए की
कैसी-कैसी शक्लों को
चांद कह कर बुलाया जाता है,
तो वो आसमान से धरती पर
गिर कर खुदकुशी कर लेगा
लड़के की बात सुनकर लड़की बेहोश......


चुटकुले: क्या तुम्हारे पति ने जॉब बदल ली? पिंकी की बात सुनकर रिंकी के उड़ गए होश


हिंदी जोक्स: प्रेग्नेंट होने पर बहू ने सास से कही ऐसी बात, पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट 
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Mother Daughter Jokes In Hindi Whatsapp New Jokes 2026 Father son Chutkule Girl Boy Comedy Jokes
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik
चिंटू- पापा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है,
मैं क्या करूं?
पापा- बेटा ये सुख हमारे खानदान में लिखा ही नहीं है
चिंटू बेहोश.....



मां- बेटा, ये हेयरस्टाइल बदल दे
जंगली लगता है तू
बेटा- मां अब कैसे समझांऊ तुम्हें
आपकी बहू इसी हेयरस्टाइल पर फिदा है
मां बेहोश......
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Mother Daughter Jokes In Hindi Whatsapp New Jokes 2026 Father son Chutkule Girl Boy Comedy Jokes
वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock
एक बुजुर्ग व्यक्ति बच्चे से बोला- कैसे हो बेटा?
बच्चा- ठीक हूं
बुजुर्ग व्यक्ति- पढ़ाई कैसी चल रही है?
बच्चा- बिलकुल आपकी जिंदगी की तरह
बुजुर्ग व्यक्ति- मतलब
बच्चा- भगवान भरोसे.......



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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