फनी जोक्स: क्या कर रही हो? बेटी का जवाब सुनकर मां ने पकड़ा अपना सिर

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Freepik







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जोक्स इन हिंदी: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय निकालकर हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ फनी जोक्स (Jokes in Hindi) और मजेदार चुटकुले (Funny Chutkule in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।







मां- क्या कर रही हो?

बेटी- पढ़ रही हूं

मां- शाबास, वैसे क्या पढ़ रही हो?

बेटी- आपके होने वाले दामाद के मैसेज

मां बेहोश......







बेटी- मां, मुझे मेरे कॉलेज के एक शिक्षक,

बहुत हैंडसम लगते हैं

मां- शिक्षक पिता समान होते हैं

बेटी- मां तुम हमेशा अपने बारें में सोचती हो....... मां- क्या कर रही हो?बेटी- पढ़ रही हूंमां- शाबास, वैसे क्या पढ़ रही हो?बेटी- आपके होने वाले दामाद के मैसेजमां बेहोश......बेटी- मां, मुझे मेरे कॉलेज के एक शिक्षक,बहुत हैंडसम लगते हैंमां- शिक्षक पिता समान होते हैंबेटी- मां तुम हमेशा अपने बारें में सोचती हो.......

2 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

पप्पू (गप्पू से)- हालांकि मां ने कभी तंत्र विद्या नहीं सीखी है

लेकिन…जिस लड़की पर उनका बेटा फिदा होता है

मां एक नजर में बता देती है कि,

वो चुड़ैल है…

3 of 5 लड़का-लड़की वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

चिंटू- पापा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है,

मैं क्या करूं?

पापा- बेटा ये सुख हमारे खानदान में लिखा ही नहीं है

चिंटू बेहोश.....







मां- बेटा, ये हेयरस्टाइल बदल दे

जंगली लगता है तू

बेटा- मां अब कैसे समझांऊ तुम्हें

आपकी बहू इसी हेयरस्टाइल पर फिदा है

मां बेहोश......

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5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock