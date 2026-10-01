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फनी जोक्स: देवर- भैया आपकी आंखें सूजी हुई क्यों है? जवाब सुनकर शादी से कर दिया मना

Thu, 01 Oct 2026 07:41 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Thu, 01 Oct 2026 07:41 PM IST
सार

फनी जोक्स: अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। 

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Funny Jokes in Hindi Devar Bhabhi Jokes in Hindi today jokes in hindi
जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

फनी जोक्स: अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर। 



एक बुढ़िया अम्मा को एक भिखारी मंदिर के बाहर मिला...
भिखारी - भगवान के नाम पर कुछ दे दो मां जी,
चार दिन से कुछ नहीं खाया।
बुढ़िया 500 का नोट निकालते हुए बोली- 400 खुले हैं?
भिखारी- हां हैं मां जी
बुढ़िया- तो उससे कुछ लेकर खा लेना...
 
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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

भाभी जी- देवर जी, क्या हुआ, क्यों उदास हो?
देवर- आज मैं फिर जुए में हार गया।
भाभी जी- देखो देवर जी, जुआ नहीं खेलते। यह ऐसी आदत है कि यदि इसमें आज जीतोगे तो कल हारोगे, परसों जीतोगे तो उससे अगले दिन हार जाओगे। 
देवर- बस भाभी, मैं समझ गया! आगे से मैं एक दिन छोड़कर खेला करूंगा। 
 

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

देवर- भैया आपकी आंखें सूजी हुई क्यों है?
भैया- कल तेरी भाभी के जन्मदिन का केक लाया था
देवर- लेकिन इसका आंखें सूजने से क्या संबंध हुआ भला?
भैया- यार तेरी भाभी का नाम हैं तपस्या,
लेकिन साले केक वाले दुकानदार ने लिख दिया समस्या…

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

गर्लफ्रेंड- मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद आए।
ब्वॉयफ्रेंड- चल पगली....कुछ भी हो....
मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा....
मम्मी से बोलना मुझे भूल जाएं...

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

गर्लफ्रेंड- मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद आए।
ब्वॉयफ्रेंड- चल पगली....कुछ भी हो....
मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा....
मम्मी से बोलना मुझे भूल जाएं.....

डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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