फनी जोक्स: देवर- भैया आपकी आंखें सूजी हुई क्यों है? जवाब सुनकर शादी से कर दिया मना

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock







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फनी जोक्स: अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर।



एक बुढ़िया अम्मा को एक भिखारी मंदिर के बाहर मिला...

भिखारी - भगवान के नाम पर कुछ दे दो मां जी,

चार दिन से कुछ नहीं खाया।

बुढ़िया 500 का नोट निकालते हुए बोली- 400 खुले हैं?

भिखारी- हां हैं मां जी

बुढ़िया- तो उससे कुछ लेकर खा लेना...



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

भाभी जी- देवर जी, क्या हुआ, क्यों उदास हो?

देवर- आज मैं फिर जुए में हार गया।

भाभी जी- देखो देवर जी, जुआ नहीं खेलते। यह ऐसी आदत है कि यदि इसमें आज जीतोगे तो कल हारोगे, परसों जीतोगे तो उससे अगले दिन हार जाओगे।

देवर- बस भाभी, मैं समझ गया! आगे से मैं एक दिन छोड़कर खेला करूंगा।



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik