जोक्स: साली-अगले जन्म में आप क्या बनना पसंद करेंगे? जीजा ने दिया झन्नाटेदार का जवाब

1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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जोक्स: जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।



पति-पत्नी रेलवे स्टेशन पर खड़े ट्रेन का इंतजार कर रहे थे।

तभी एक गाड़ी आई जिस पर लिखा था...

बॉम्बे मेल- पति भाग कर गाड़ी में चढ़ गया।

बीवी से बोला- जब बॉम्बे फीमेल आये तो तू भी चढ़ जाना।



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

साली- जीजू, अगले जन्म में आप क्या बनना पसंद करोगे?

जीजा- छिपकली!

साली- वो क्यों जीजू?

जीजा- क्योंकि तुम्हारी बहन सिर्फ छिपकली से ही डरती है।



3 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik