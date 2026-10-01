हिंदी जोक्स: लड़की ने रखा लड़के के लिए व्रत, फिर जो हुआ पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 लड़का-लड़की वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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वायरल जोक्स: अगर आप हंसते रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानियां आसानी से हल हो जाती हैं। हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आसे दूर रहती हैं। हंसने में आप जोक्स (Jokes) की मदद ले सकते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।







लड़की- मैने तुम्हारे लिए व्रत रखा है

लड़का- कुछ खाया?

लड़की- हां जी

लड़का- क्या?

लड़की- वही जो व्रत में खाते हैं,

केला, सेब, अनार, मूंगफली, फ्रुट क्रीम

साबूदाने के पापड़, कुट्टू की पूरी, खीरा

लड़का- बेबी तुम तो बहुत सख्त व्रत रख रही हो

और कुछ खाने की इच्छा है?

ध्यान रखना कहीं कमजोरी न आ जाए.....

2 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

एक कंजूस पिता का बेटा,

अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया

पिता (गुस्से में)- गधे डेट पर कितने रुपए,

खर्च किए तुने?

बेटा- 500 रुपए

पिता- 500 रुपए खर्च करते हुए तुझे शर्म नहीं आई

बेटा- वो इतने ही लेकर आई थी.....







पिता- एक काम ढंग से नहीं करता

बेटा- सॉरी पापा

पिता- कुत्ता देखा है तूने?

बेटा- हां

पिता- वैसी शक्ल है तेरी

बेटा- पर मम्मी तो कह रही थी,

तू बिल्कुल अपने पापा के जैसा दिखता है.......

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

खाने में बैंगन की सब्जी देखकर पति बोला-

फिर बैंगन बना दिया, तुम्हें मालूम नहीं ज्यादा

बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है

पत्नी- ये बात तो तुमको पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी

पत्नी की बात सुनकर पति के होश उड़ गए.....







पत्नी- मैं तुमसे नाराज हूं, बात भी नहीं करूंगी

पति- अच्छा

पत्नी- तुम जानना नहीं चाहोगे कि,

मैं बात क्यों नहीं करना चाहती?

पति- नहीं जानेमन

फिर क्या था पति की हो गई जोरदार कुटाई......

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5 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला