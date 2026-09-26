फनी चुटकुले: क्या बात है आज तुम पहली बार क्लास में बात कर रहे हो? सोनू की बात सुनकर टीचर के उड़ गए होश

1 of 5 टीचर-स्टूडेंट फनी जोक्स - फोटो : freepik







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मजेदार फनी जोक्स: स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परिवार में एक साथ बैठकर बात करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में इंसान को हंसते रहना चाहिए जिसकी वजह से वह तनाव मुक्त रहे। इंसान को हंसाने में चुटकुले काफी मदद करते हैं। इसलिए हम आपके लिए ऐसे वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जो आपको हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे।







टीचर- क्या बात है सोनू आज तुम,

पहली बार क्लास में बात कर रहे हो ?

हमेशा तुम नजरें झुका कर मेरी

बातें बड़े ध्यान से सुनते थे, आज तुम्हें क्या हो गया है?

सोनू- सर जी ,आज मेरा नेट पैक ख़त्म हो गया है

टीचर के उड़ गए होश.....







टीचर- गजल और भाषण में क्या अंतर है?

पप्पू-पराई औरत का हर शब्द गजल है

और बीवी का हर शब्द भाषण......

2 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

पिता स्कूल जाकर टीचर से पूछता है

हमारा चिंटू पढ़ाई में कैसा है?

टीचर- बस ये समझ लिजिए,

आर्यभट्ट ने जीरो की खोज

इसके खातिर ही की थी

पिता बेहोश.....

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

डॉक्टर- क्या हुआ बताओ

लड़की- कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे

डॉक्टर (गुस्से में)- में डॉक्टर हुं, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं.....







पप्पू- डॉक्टर साहब मैं रोज आपसे 50 रुपये की दवाई ले रहा हूं,

पर कोई फायदा नहीं हो रहा

डॉक्टर- अब तुम मुझसे 40 रुपये वाली दवाई ले जाओ,

इससे तुम्हें रोज 10 रुपये का फायदा होगा....

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5 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला