फनी चुटकुले: क्या बात है आज तुम पहली बार क्लास में बात कर रहे हो? सोनू की बात सुनकर टीचर के उड़ गए होश

मजेदार फनी जोक्स: स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परिवार में एक साथ बैठकर बात करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में इंसान को हंसते रहना चाहिए जिसकी वजह से वह तनाव मुक्त रहे। इंसान को हंसाने में चुटकुले काफी मदद करते हैं। इसलिए हम आपके लिए ऐसे वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जो आपको हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे।
टीचर- क्या बात है सोनू आज तुम,
पहली बार क्लास में बात कर रहे हो ?
हमेशा तुम नजरें झुका कर मेरी
बातें बड़े ध्यान से सुनते थे, आज तुम्हें क्या हो गया है?
सोनू- सर जी ,आज मेरा नेट पैक ख़त्म हो गया है
टीचर के उड़ गए होश.....
टीचर- गजल और भाषण में क्या अंतर है?
पप्पू-पराई औरत का हर शब्द गजल है
और बीवी का हर शब्द भाषण......
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वायरल जोक्स
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पिता स्कूल जाकर टीचर से पूछता है
हमारा चिंटू पढ़ाई में कैसा है?
टीचर- बस ये समझ लिजिए,
आर्यभट्ट ने जीरो की खोज
इसके खातिर ही की थी
पिता बेहोश.....
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मजेदार फनी जोक्स
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फनी जोक्स
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डॉक्टर- क्या हुआ बताओ
लड़की- कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे
डॉक्टर (गुस्से में)- में डॉक्टर हुं, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं.....
पप्पू- डॉक्टर साहब मैं रोज आपसे 50 रुपये की दवाई ले रहा हूं,
पर कोई फायदा नहीं हो रहा
डॉक्टर- अब तुम मुझसे 40 रुपये वाली दवाई ले जाओ,
इससे तुम्हें रोज 10 रुपये का फायदा होगा....
एक मुर्गे का मालिक बीमार हुआ,
उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी थी
मालिक की पत्नी बोली- आपको बहुत तेज बुखार है,
मैं आपके लिए चिकन सूप बना लाती हूं
इतना सुनते ही मुर्गे के होश उड़ गए वो मालिक की पत्नी से बोला-
एक बार पैरासिटामोल देकर भी देख लो जरा......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)