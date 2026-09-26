जोक्स: मां से बेटी- मुझे मेरे कॉलेज के एक शिक्षक बहुत हैंडसम लगते हैं, फिर जो हुआ पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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फनी चुटकुले: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहतमंद रहने के साथ-साथ खुश रहना भी बेहद जरूरी है। हंसना और मुस्कुराना तनाव को कम करने में मदद कर सकता है और मूड को बेहतर बना सकता है। ऐसे में दिन की शुरुआत या अंत कुछ मजेदार जोक्स के साथ हो जाए, तो चेहरे पर मुस्कान आना तय है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे मजेदार हिंदी जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो कुछ पल के लिए टेंशन भूल जाइए और तैयार हो जाइए हंसी के इस मजेदार सफर के लिए।







बेटी- मुझे मेरे कॉलेज के एक शिक्षक,

बहुत हैंडसम लगते हैं

मां- शिक्षक पिता समान होते हैं

बेटी- मां तुम हमेशा अपने बारें में सोचती हो

बेटी का जवाब सुनकर मां के होश उड़ गए......

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

पत्नी- तुम मुझे पहले जितना प्यार नहीं करते,

शादी से पहले तो पड़ोस की छत से कूदकर

मुझसे मिलने आ जाते थे

पति- अब सोचता हूं कि साला उसी छत से

गिर क्यों नहीं गया,

कम से कम आज ये दिन तो न देखना पड़ता.....







आधी रात को अपनी मोटी पत्नी को जगा कर पति बोला-

घुट-घुट कर मरना सही है या फिर एकदम से मर जाना

पत्नी- एकदम से मर जाना अच्छा होता है

पति- तो अपनी दूसरी टांग भी मुझ पे रख दे,

और किस्सा खत्म कर मेरा.....

3 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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4 of 5 जोक्स - फोटो : AI

देवर- आदमी का जीवन शादी के बाद कैसा रहता है?

भाभी- शादी से पहले गर्मजोशी में, शादी के बाद

कुछ दिन मदहोशी में और उसके बाद का पूरा जीवन

खामोशी में रहता है

भाभी की बात सुनकर देवर के उड़ गए होश......







भाभी- प्यार हो जाता है या करना पड़ता है?

देवर- ये तो परिस्थिति पर निर्भर करता है

भाभी- वो कैसे?

देवर- लड़की सुन्दर हो और स्कूटी पर हो,

तो हो जाता है, लेकिन लड़की बदसूरत हो पर

मर्सीडीज में हो तो करना पड़ता है......

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik