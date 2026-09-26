जोक्स: मां से बेटी- मुझे मेरे कॉलेज के एक शिक्षक बहुत हैंडसम लगते हैं, फिर जो हुआ पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

फनी चुटकुले: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहतमंद रहने के साथ-साथ खुश रहना भी बेहद जरूरी है। हंसना और मुस्कुराना तनाव को कम करने में मदद कर सकता है और मूड को बेहतर बना सकता है। ऐसे में दिन की शुरुआत या अंत कुछ मजेदार जोक्स के साथ हो जाए, तो चेहरे पर मुस्कान आना तय है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे मजेदार हिंदी जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो कुछ पल के लिए टेंशन भूल जाइए और तैयार हो जाइए हंसी के इस मजेदार सफर के लिए।
बेटी- मुझे मेरे कॉलेज के एक शिक्षक,
बहुत हैंडसम लगते हैं
मां- शिक्षक पिता समान होते हैं
बेटी- मां तुम हमेशा अपने बारें में सोचती हो
बेटी का जवाब सुनकर मां के होश उड़ गए......
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मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : Adobe Stock
पत्नी- तुम मुझे पहले जितना प्यार नहीं करते,
शादी से पहले तो पड़ोस की छत से कूदकर
मुझसे मिलने आ जाते थे
पति- अब सोचता हूं कि साला उसी छत से
गिर क्यों नहीं गया,
कम से कम आज ये दिन तो न देखना पड़ता.....
आधी रात को अपनी मोटी पत्नी को जगा कर पति बोला-
घुट-घुट कर मरना सही है या फिर एकदम से मर जाना
पत्नी- एकदम से मर जाना अच्छा होता है
पति- तो अपनी दूसरी टांग भी मुझ पे रख दे,
और किस्सा खत्म कर मेरा.....
एक महिला ब्यूटी पार्लर जाती है
महिला- काफी दिनों बाद अच्छा फेशियल हुआ है
काफी एक्सपीरियंसड लगती हो,
पहले कहां काम करती थी तुम?
रिंकी- मैम आज मेरा पहला दिन है,
इससे पहले मैं बर्तन मांजने का काम करती थी
महिला बेहोश......
देवर- आदमी का जीवन शादी के बाद कैसा रहता है?
भाभी- शादी से पहले गर्मजोशी में, शादी के बाद
कुछ दिन मदहोशी में और उसके बाद का पूरा जीवन
खामोशी में रहता है
भाभी की बात सुनकर देवर के उड़ गए होश......
भाभी- प्यार हो जाता है या करना पड़ता है?
देवर- ये तो परिस्थिति पर निर्भर करता है
भाभी- वो कैसे?
देवर- लड़की सुन्दर हो और स्कूटी पर हो,
तो हो जाता है, लेकिन लड़की बदसूरत हो पर
मर्सीडीज में हो तो करना पड़ता है......
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : freepik
दामाद- आज पहली बार बर्तन धोने का फायदा हुआ
सास- वो कैसे?
दामाद- मुझे बर्तन धोता देख पड़ोसन आपकी बेटी से बोली-
काश ये मेरे पति होते
सास- फिर क्या हुआ?
दामाद- फिर क्या, आपकी बेटी ने कहा कि आज के बाद
आप बर्तनों से दूर रहोगे.....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)