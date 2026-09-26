हिंदी जोक्स: पप्पू- बाबा सुंदर लड़की का हाथ पाने के लिए क्या करूं? तांत्रिक का जवाब सुनकर पप्पू बेहोश

हिंदी जोक्स: हंसना सेहत और मन, दोनों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। मजेदार चुटकुले पढ़ते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मूड भी फ्रेश हो जाता है। रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव के बीच कुछ पल हंसी-मजाक के बिताना किसी राहत से कम नहीं। तो चलिए, आज आपके लिए लाए हैं मजेदार जोक्स का ऐसा खजाना, जिन्हें पढ़ते ही आपकी हंसी छूट जाएगी।





पत्नी- एक गेम खेलते हैं...!

पति- कौन सा गेम...?

पत्नी- अगर मैं कलर का नाम लूं, तो

तुम बाईं दीवार को हाथ लगाना

और फल का नाम लूं, तो दाहिने वाली दीवार को हाथ लगाना।

पति- अगर मैं जीत गया तो...?

पत्नी- जो हारेगा वो जीतने वाले की हर बात मानेगा और वो भी जिंदगी भर...!

पति (खुश होते हुए)- ये गेम तो मैं ही जीतूंगा, चलो खेलते हैं...!

पत्नी- ठीक है तो शुरू करते हैं, ऑरेंज

अब पति बेचारा तीन दिन से सोच में पड़ा हुआ है कि आखिर पत्नी कलर बोली या फल?

