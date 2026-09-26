जोक्स हिंदी: साली- अच्छा जीजू ये बताओ कि प्यार कब होता है? जीजा का जवाब सुनकर कर लिया ब्रेकअप

जोक्स हिंदी: आजकल की तेज भागती जिंदगी में काम और जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं, जिसका असर हमारी सेहत भी पड़ता है। ऐसे में कुछ पल हंसकर और मुस्कुराकर मन को हल्का कर सकते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हंसने का सिलसिला...





एक आदमी काम पर से थक हार कर घर आया,

पत्नी ने पानी का गिलास दिया,

तभी बेटा मार्कशीट लेकर अपने पिता के पास पहुंचा

साइंस- 39, इंग्लिश- 46, मैथ्स...

आगे कुछ पढ़ने से पहले आदमी- ये मार्क्स आए हैं, गधे शर्म नहीं आती?

नालायक है तू नालायक

पत्नी- अरे आप सुनो तो...

आदमी- तू चुप बैठ

तेरे लाड़- प्यार ने ही बिगाड़ा है इसे नालायक,

अरे तेरा बाप दिन भर मेहनत करता है और तू ऐसे मार्क्स लाता है...

लड़का चुपचाप गर्दन नीचे किए खड़ा था..

पत्नी- अरे सुनो तो...

आदमी- तू चुप कर, एक शब्द भी मत बोल,

पत्नी इस बार तेज आवाज में- अरे सुनो पहले।

सुबह अलमारी साफ करते वक्त मिली थी, ये आपकी मार्कशीट है...

फिर भयानक सन्नाटा...

